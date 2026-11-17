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Envirorezort sa snaží o získanie zadržaných financií z plánu obnovy
Európska komisia (EK) má výhrady k splneniu dvoch míľnikov.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa bude usilovať o získanie zadržaných prostriedkov vo výške 62,54 milióna eur z plánu obnovy. Európska komisia (EK) má výhrady k splneniu dvoch míľnikov, a to k zonácii národných parkov a príprave pilotnej zóny pre veternú energiu. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP.
„Cieľom envirorezortu je minimalizovať škodu, ktorá Slovenskej republike hrozí v dôsledku konania predchodcov a zachrániť tieto finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedlo ministerstvo. Deklaruje, že po prijatí oficiálneho písomného stanoviska Komisie bezodkladne poskytne súčinnosť Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pri príprave ďalších podkladov.
EK v prípade zonácie uznala podľa MŽP významnú časť dosiahnutých výsledkov, najmä prijatie nariadení pre všetkých sedem posudzovaných národných parkov, ako aj splnenie požiadavky na ochranu pralesov. Žiada však ešte preukázať ochranu starých lesov a hlucháňa hôrneho v prvých dvoch zonáciách národných parkov, ktoré SR schválila za predchádzajúcej vlády. „Podrobne preskúmame konkrétne prijaté písomné výhrady Komisie, mapové podklady a v danom čase platné metodiky,“ povedal štátny tajomník ministerstva Peter Deďo.
V prípade prípravy pilotnej zóny pre veternú energiu vrátane technických parametrov predložených Komisii je hlavným gestorom míľnika rezort hospodárstva. „Za Ministerstvo životného prostredia SR môžeme uviesť, že aj na základe rozsiahlych pripomienok verejnosti v zásade nevidíme priestor na rozvoj veternej energetiky a na území SR považujeme za oveľa vhodnejšie budovať iné druhy obnoviteľných zdrojov energie,“ dodal Deďo.
V polovici augusta však vydali súhlasné záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) k pilotnej zóne veterného parku Východ. Toto rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť na základe vylúčenia odkladného účinku. Envirorezort preto považuje uvedený míľnik za technicky splnený. „V súčinnosti s rezortom hospodárstva bude trvať na uznaní tohto postupu za plne dostačujúci,“ tvrdí MŽP.
Európska komisia v pondelok čiastočne schválila ôsmu žiadosť Slovenskej republiky o platbu vo výške 548 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou národného plánu obnovy, posudzuje však platby pre jeden míľnik a jeden cieľ. Podľa správy Komisie Slovensko uspokojivo splnilo 26 z 28 stanovených a schválených míľnikov a cieľov. V rámci zonácií národných parkov neboli všetky ohrozené oblasti zaradené do najvyššieho stupňa ochrany a Slovensko nesplnilo cieľ pripraviť pilotnú zónu pre veternú energiu s potenciálom najmenej 300 MW výkonu.
„Cieľom envirorezortu je minimalizovať škodu, ktorá Slovenskej republike hrozí v dôsledku konania predchodcov a zachrániť tieto finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedlo ministerstvo. Deklaruje, že po prijatí oficiálneho písomného stanoviska Komisie bezodkladne poskytne súčinnosť Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pri príprave ďalších podkladov.
EK v prípade zonácie uznala podľa MŽP významnú časť dosiahnutých výsledkov, najmä prijatie nariadení pre všetkých sedem posudzovaných národných parkov, ako aj splnenie požiadavky na ochranu pralesov. Žiada však ešte preukázať ochranu starých lesov a hlucháňa hôrneho v prvých dvoch zonáciách národných parkov, ktoré SR schválila za predchádzajúcej vlády. „Podrobne preskúmame konkrétne prijaté písomné výhrady Komisie, mapové podklady a v danom čase platné metodiky,“ povedal štátny tajomník ministerstva Peter Deďo.
V prípade prípravy pilotnej zóny pre veternú energiu vrátane technických parametrov predložených Komisii je hlavným gestorom míľnika rezort hospodárstva. „Za Ministerstvo životného prostredia SR môžeme uviesť, že aj na základe rozsiahlych pripomienok verejnosti v zásade nevidíme priestor na rozvoj veternej energetiky a na území SR považujeme za oveľa vhodnejšie budovať iné druhy obnoviteľných zdrojov energie,“ dodal Deďo.
V polovici augusta však vydali súhlasné záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) k pilotnej zóne veterného parku Východ. Toto rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť na základe vylúčenia odkladného účinku. Envirorezort preto považuje uvedený míľnik za technicky splnený. „V súčinnosti s rezortom hospodárstva bude trvať na uznaní tohto postupu za plne dostačujúci,“ tvrdí MŽP.
Európska komisia v pondelok čiastočne schválila ôsmu žiadosť Slovenskej republiky o platbu vo výške 548 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou národného plánu obnovy, posudzuje však platby pre jeden míľnik a jeden cieľ. Podľa správy Komisie Slovensko uspokojivo splnilo 26 z 28 stanovených a schválených míľnikov a cieľov. V rámci zonácií národných parkov neboli všetky ohrozené oblasti zaradené do najvyššieho stupňa ochrany a Slovensko nesplnilo cieľ pripraviť pilotnú zónu pre veternú energiu s potenciálom najmenej 300 MW výkonu.