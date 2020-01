Envirorezort situáciu s nezazmluvnenými obcami a spoločnosťami rieši

Tužina 24. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa intenzívne angažuje pri riešení problému s nezabezpečeným zberom separovaných zložiek odpadu v obciach na Slovensku. V tejto súvislosti podalo i podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Hovorca rezortu Tomáš Ferenčák tak reagoval na problémy, ktoré majú aj obce v Prievidzskom okrese pre absenciu zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV).



"Obce si nezazmluvnili novú OZV a zdá sa, že koordinačné centrum, ktoré v tomto prípade má obratom konať, nekonalo. Ministerstvo sa v tejto veci už intenzívne angažuje, na utorok 28. januára má dohodnuté stretnutie s koordinačným centrom a zároveň v súlade so zákonom o odpadoch zaslalo podnet na SIŽP na vykonanie kontroly v jednotlivých OZV v tejto veci," uviedol Ferenčák.



Ak sa podľa neho preukáže, že časť mechanizmu zlyhala alebo si nesplnila zákonné povinnosti, ministerstvo využije svoje právomoci v zmysle zákona o odpadoch.



"Zmyslom celej odpadovej politiky je, aby nakladanie s triedeným zberom financovali cez OZV výrobcovia. Teda tí, ktorí uvádzajú výrobky, z ktorých obaly či neobaly končia v komunálnom odpade. Ide o takzvaný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje v Európskej únii aj u nás už dlhší čas," spomenul Ferenčák.



Pre MŽP SR je podľa neho absolútne nemysliteľné, aby povinnosť za výrobcov vykonávala obec. "Pretože sa dostávame do stavu, keď za nakladanie s tým istým vytriedeným odpadom platia tak výrobcovia, ako aj obce. Čo je neprijateľné," zdôraznil.



V okrese Prievidza nemá zmluvy s OZV uzatvorených 19 obcí. V praxi to znamená, že im nemá kto zabezpečovať odvoz separovaného odpadu z domácností. Koordinačné centrum KC Obaly, ktoré OZV združuje, hovorí, že situáciu rieši. Ak k tomu nedôjde, starostovia sú pripravení na problém upozorniť "obraznejšie", a to zhromaždením odpadu pred obecným úradom.



KC Obaly predpokladá, že vzniknutá situácia v podobe veľkého množstva nezazmluvnených obcí mohla vzniknúť z dôvodu voľných výrobcov, teda že v súčasnosti neuzatvorili všetky povinné osoby - výrobcovia obalov a neobalov, zmluvy s OZV. Tie si podľa centra plne uvedomujú vážnosť vzniknutej situácie pre obce a snažia sa nájsť riešenie na kontinuálne financovanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalov v každej obci. Na losovaní nezazmluvnených obcí 14. januára boli predložené dva návrhy na riešenie, ku ktorým sa mala každá OZV vyjadriť do 21. januára. Ďalšie losovanie bude 13. februára.