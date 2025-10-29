< sekcia Ekonomika
Envirorezort vyhlási výzvu na odkanalizovanie Rajeckej doliny

Autor TASR
Rajecké Teplice 29. októbra (TASR) - Samosprávy v Rajeckej doline sa budú môcť s projektmi odkanalizovania uchádzať o dotačné prostriedky z Environmentálneho fondu. Ako na stredajšom tlačovom brífingu v Rajeckých Tepliciach informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), špeciálnu výzvu určenú výhradne pre Rajeckú dolinu vyhlási envirorezort v priebehu budúceho roka.
Pripomenul, že Rajecká dolina je známa zdrojmi pitnej vody. „Je to lokalita známa kúpeľníctvom a významná destinácia pre zahraničných turistov. Je zahanbujúce, že za 30 rokov nevznikla iniciatíva odkanalizovania Rajeckej doliny, a preto dnešný deň je naozaj historický,“ uviedol Taraba.
Spresnil, že pri spracovaní výzvy bude envirorezort postupovať rovnako ako pri podobnej výzve na odkanalizovanie Oravy. „Najprv si prejdeme detailne, ktoré obce majú v akom stave projektovú dokumentáciu, pretože pre nás nie je projektová dokumentácia staršia ako z roku 2019 už zaujímavá na financovanie. V takýchto projektoch sú potom problémy a nevie sa naplniť to, čo sa sľubuje,“ podotkol Taraba.
Na Orave boli dotačné prostriedky z Environmentálneho fondu rozdelené do dvoch výziev, keďže nie všetky obce boli pripravené okamžite predložiť svoje projekty. „Ak sa pozrieme, že na Orave sme dali do dvoch výziev približne 50 miliónov eur, tak rátame, že tu sa budeme pohybovať v podobných číslach,“ doplnil šéf envirorezortu.
