Envirorezort vyhlásil výzvu na zníženie emisií firiem

Bratislava 25. novembra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo výzvu na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) v hodnote 357,3 milióna eur. Výzva bude otvorená do 20. januára budúceho roka a je určená podnikom platiacim povolenky na vypúšťanie CO2, ktoré znížia emisie aspoň o 30 %. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval premiér Eduard Heger s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (obaja OĽANO).



"Výzva na zelenú transformáciu je určená najväčším znečisťovateľom," uviedol Heger. Priblížil, že ide o doteraz najväčšiu ponuku vlády pre priemysel na tento účel. Suma vyčlenená z plánu obnovy by mala podľa Budaja znížiť množstvo emisií ekvivalentu CO2 zo slovenských podnikov o 1,1 až 1,2 milióna ton ročne.



Vyhodnotenie bude podľa ministra na základe celkového ušetreného množstva emisií a nákladov na ušetrenú tonu CO2 s váhou týchto kritérií v pomere 30 k 70 %.



"O podporu sa môže uchádzať podnik, ktorý preukáže najlepšiu hodnotu za tieto peniaze," dodal Budaj. Výhodu podľa neho tak môžu získať prevádzky, ktorých majiteľ vloží do projektu vlastné prostriedky, prípadne si zabezpečí oproti iným žiadateľom efektívnejšiu alebo lacnejšiu technológiu.