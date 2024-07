EON a MAN vybudujú spolu nabíjaciu sieť pre elektrické nákladné autá

Mníchov 11. júla (TASR) - Nemecký energetický koncern EON a výrobca nákladných vozidiel MAN plánujú vytvoriť verejnú nabíjaciu sieť pre elektrické nákladné autá v Európe. Prvé stanice by sa mali otvoriť ešte tento rok a do konca roka 2025 by malo pribudnúť ďalších 80, oznámili vo štvrtok obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Stanice plánujú zriadiť v rámci existujúcej servisnej siete spoločnosti MAN, budú ale prístupné aj pre úžitkové vozidlá iných výrobcov. Celkovo sa plánuje 170 staníc, ktoré poskytnú 400 nabíjacích miest, z toho 125 v Nemecku. Ďalšie budú v Rakúsku, Británii, Dánsku, Taliansku, Poľsku, Českej republike a Maďarsku.



Nemecká vláda len pred vyše týždňom oznámila samostatnú iniciatívu, ktorej cieľom je zriadiť v Nemecku 350 nabíjacích miest.



"Masívne investujeme, aby sme rozhodujúcim spôsobom podporili infraštruktúru pre elektrickú ťažkú nákladnú dopravu," uviedol Leonhard Birnbaum, generálny riaditeľ EON. "Prakticky všetci významní výrobcovia sa v súčasnosti vo svojom vývoji zameriavajú na elektromobilitu. Na konečný prielom potrebujeme komplexnú, vysoko výkonnú nabíjaciu infraštruktúru, ktorá bude od začiatku európska," dodal Birnbaum.



Do roku 2030 bude v Európe potrebných približne 50.000 nabíjacích miest pre ťažké úžitkové vozidlá, uviedol Alexander Vlaskamp, šéf spoločnosti MAN. "Samozrejme, ako výrobca elektrických nákladných vozidiel k tomu prispievame aj my," dodal.