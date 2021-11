Energetická skupina E.ON chce investovať peniaze do zelenej budúcnosti

Düsseldorf 23. novembra (TASR) – Nemecká energetická skupina E.ON plánuje do roku 2026 investovať približne 27 miliárd eur do svojho hlvaného podnikania vrátane sietí a maloobchodného predaja energií. Oznámila to v utorok, čím sa pripojila ku konkurentom v otázke spustenia ambicióznej finančnej ofenzívy.



Približne 22 miliárd eur vynaloží skupina na elektrickú a plynárenskú distribučnú sieť, najväčšiu v Európe a 5 miliárd na zákaznícke riešenia, prostredníctvom ktorých zásobuje energiami približne 50 miliónov zákazníkov na celom kontinente.



Investičný program koncernu prichádza týždeň po tom, ako RWE, najväčší výrobca elektriny v Nemecku, ohlásil investíciu 50 miliárd eur do zvýšenia svojej kapacity v oblasti obnoviteľných zdrojov, keďže európske energetické firmy zrýchľujú svoje ambície v oblasti zelenej energie.



Súčasťou päťročného plánu E.ON sú tiež výnosy z predaja aktív a partnerstiev vo výške 2 až 4 miliardy eur, ako aj dodatočné ročné úspory vo výške 500 miliónov eur do roku 2026.



Koncern očakáva, že jeho upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v rámci hlavnej podnikateľskej činnosti dosiahne 7,8 miliardy eur v roku 2026, čo by predstavovalo ročné tempo rastu približne o 4 % od roku 2021 do roku 2026.



„Dekarbonizácia európskych ekonomík stavia energetický priemysel na prah kľúčového desaťročia,“ povedal Leonhard Birnbaum, ktorý nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa E.ON v apríli.



E.ON navrhol tiež vyplatiť dividendu vo výške 49 centov na akciu za rok 2021, po dividende 47 centov/akcia eura za rok 2020. Jeho súčasná dividendová politika, ktorá predpokladá ročnú mieru rastu na úrovni 5 %, sa predĺži o tri roky do roku 2026.