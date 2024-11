E.ON oznámil pokles zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2024

Essen 14. novembra (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON vo štvrtok oznámil pokles zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2024. Potvrdil však prognózu príjmov za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Čistý zisk skupiny za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2024 klesol o 25 % na 2,2 miliardy eur z 2,9 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 14 % na 6,7 miliardy eur z vlaňajších 7,8 miliardy eur.



Tržby za prvých deväť mesiacov 2024 klesli medziročne o 19 % na 56,3 miliardy eur.



Spoločnosť však potvrdila svoje usmernenia na celý rok 2024. Stále predpokladá, že upravený EBITDA sa bude pohybovať v rozsahu 8,8 miliardy eur až 9 miliárd eur a upravený čistý zisk v pásme 2,8 miliardy eur - 3 miliardy eur.



"Výsledky za deväť mesiacov opäť ukazujú, že našu stratégiu realizujeme dôsledne a úspešne. Investovali sme do udržateľného rastu viac ako kedykoľvek predtým a opäť sme preukázali našu prevádzkovú výkonnosť. To nám umožňuje opätovne potvrdiť naše finančné ciele na celý rok 2024," povedala po zverejnení výsledkov finančná riaditeľka spoločnosti E.ON Nadia Jakobiová.



V rokoch 2024 až 2028 plánuje E.ON investovať celkovo 42 miliárd eur do energetickej transformácie v celej Európe, a teda do bezpečného, konkurencieschopného a udržateľného energetického systému.