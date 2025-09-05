< sekcia Ekonomika
E.ON predá českú plynárenskú sieť spoločnosti GasNet zo skupiny ČEZ
Dohoda, ktorá podlieha schváleniu regulačných úradov, zahŕňa predaj plynárenskej siete v južných Čechách a v častiach Vysočiny.
Autor TASR
Düsseldorf/Praha 5. septembra (TASR) - Európska energetická spoločnosť E.ON v piatok oznámila, že súhlasila s predajom svojej českej dcérskej firmy Gas Distribution spoločnosti GasNet, ktorá patrí do skupiny ČEZ. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Dohoda, ktorá podlieha schváleniu regulačných úradov, zahŕňa predaj plynárenskej siete v južných Čechách a v častiach Vysočiny. Suma za predaj nebola zverejnená.
E.ON uviedol, že Gas Distribution spravuje 4600 kilometrov plynovodov, obsluhuje 111.000 odberateľských miest, zamestnáva 120 ľudí a v roku 2024 dodala 2,8 terawatthodín (TWh) plynu.
Na porovnanie, GasNet prevádzkuje sieť s dĺžkou 65.000 kilometrov, má viac ako 2200 zamestnancov a obsluhuje 2,2 milióna zákazníkov. V minulom roku distribuovala viac ako 59 TWh plynu.
Transakcia tak posilní pozíciu spoločnosti GasNet na českom trhu s distribúciou plynu.
Podľa Thomasa Kinga, prevádzkového riaditeľa pre siete v spoločnosti E.ON, tento krok podporí prechod spoločnosti na zelenú energiu v Európe a umožní jej pokračovať v dosahovaní ambicióznych cieľov rastu a investícií.
Dohoda, ktorá podlieha schváleniu regulačných úradov, zahŕňa predaj plynárenskej siete v južných Čechách a v častiach Vysočiny. Suma za predaj nebola zverejnená.
E.ON uviedol, že Gas Distribution spravuje 4600 kilometrov plynovodov, obsluhuje 111.000 odberateľských miest, zamestnáva 120 ľudí a v roku 2024 dodala 2,8 terawatthodín (TWh) plynu.
Na porovnanie, GasNet prevádzkuje sieť s dĺžkou 65.000 kilometrov, má viac ako 2200 zamestnancov a obsluhuje 2,2 milióna zákazníkov. V minulom roku distribuovala viac ako 59 TWh plynu.
Transakcia tak posilní pozíciu spoločnosti GasNet na českom trhu s distribúciou plynu.
Podľa Thomasa Kinga, prevádzkového riaditeľa pre siete v spoločnosti E.ON, tento krok podporí prechod spoločnosti na zelenú energiu v Európe a umožní jej pokračovať v dosahovaní ambicióznych cieľov rastu a investícií.