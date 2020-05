E.ON vykázal za 1. kvartál čistú stratu

Düsseldorf 12. mája (TASR) - Najväčší nemecký energetický koncern E.ON sa v 1. štvrťroku prepadol do straty, ale opätovne potvrdil svoje usmernenie pre celý rok.



Nemecká spoločnosť uviedla, že za tri mesiace do konca marca 2020 zaznamenala čistú stratu 327 miliónov eur po zisku 387 miliónov eur pred rokom. Po prepočítaní na akciu mala stratu 13 centov, zatiaľ čo vlani vykázala zisk 18 centov.



Upravený čistý príjem bol na úrovni 691 miliónov eur, čo je viac ako 650 miliónov eur pred rokom.



Tržby spoločnosti vzrástli na 17,67 miliardy eur z vlaňajších 9,13 miliardy eur. Segment energetických sietí zaznamenal tržby vo výške 4,71 miliárd EUR, a to najmä vďaka zahrnutiu výsledkov spoločnosti Innogy, ktorú E.ON prevzal.



Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol v 1. štvrťroku 1,46 miliardy eur a prekonal tak vlaňajší EBIT o 285 miliónov eur.



Pandémia nového koronavírusu mala podľa vedenia v 1. štvrťroku iba obmedzený vplyv na výsledky E.ON.



Čo sa týka budúcnosti, E.ON v roku 2020 očakáva upravený čistý príjem medzi 1,7 až 1,9 miliardy eur a upravený EBIT v pásme 3,9 - 4,1 miliardy eur. Tieto čísla však nezahŕňajú riziká vyplývajúce z pandémie nového koronavírusu, ktoré sa môžu "zhmotniť" v priebehu roka, uviedla spoločnosť.