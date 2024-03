Koncern E.ON vykázal za rok 2023 pokles tržieb, ale jeho zisk vzrástol

Essen 13. marca (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON vykázal v stredu pokles tržieb za minulý rok 2023, ale jeho upravený zisk vzrástol. Oznámil zároveň, že plánuje výrazné zvýšenie investícií na energetickú transformáciu v Európe. TASR o tom informuje na základe správ portálov businesstimes a RTTNews.



Upravený čistý zisk spoločnosti v roku 2023 vzrástol na 3,07 miliardy eur z 2,73 miliardy eur v roku 2022. Po prepočítaní na akciu sa zisk zvýšil na 1,18 eura z 1,05 eura/akcia.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vlani vzrástol o 16 % na 9,37 miliardy eur.



Tržby minulý rok klesli o 19 % na 93,69 miliardy eur z 115,66 miliardy eur rok predtým.



Spoločnosť navrhla zvýšenie dividendy o 0,53 eura na akciu za rok 2023, čo v súlade s jej stratégiou poskytovať medziročný rast dividend o 5 % do roku 2028.



Pri pohľade do budúcnosti na rok 2024 E.ON predpokladá upravený čistý zisk v pásme 2,8 až 3 miliardy eur, čo zodpovedá zisku na akciu od 1,07 až 1,15 eura.



Spoločnosť predpokladá, že jej zisky sa znormalizujú, čo povedie k upravenému zisku EBITDA vo výške 8,8 - 9 miliárd eur.



V aktuálnom roku E.ON naďalej očakáva vyššie veľkoobchodné ceny a vyššiu mieru inflácie aj úrokové sadzby ako pred vypuknutím krízy. Navyše, sa nebudú opakovať jednorazové efekty z predchádzajúceho roka.



E.ON ďalej uviedol, že podporí svoj budúci rast opätovným rozšírením strednodobého investičného plánu o približne 30 % v porovnaní s predchádzajúcim päťročným plánom.



Spoločnosť E.ON zvýšila plánované investície v Európe v rokoch 2024 až 2028 na 42 miliárd eur z 33 miliárd eur so zameraním na energetické siete a riešenia energetickej infraštruktúry. Približne 70 % investícií sa uskutoční v Nemecku.