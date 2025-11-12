< sekcia Ekonomika
E.ON zaznamenal nárast zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2025
E.ON oznámil, že za deväť mesiacov do konca septembra 2025 sa upravený čistý zisk skupiny zvýšil na 2,3 miliardy eur z 2,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Autor TASR
Essen 12. novembra (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal nárast zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2025 a potvrdil svoj celoročný odhad príjmov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
E.ON oznámil, že za deväť mesiacov do konca septembra 2025 sa upravený čistý zisk skupiny zvýšil na 2,3 miliardy eur z 2,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
A upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 10 % na 7,4 miliardy eur z vlaňajších 6,7 miliardy eur.
Tržby za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahli 57,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.
Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad na rok 2025 a naďalej očakáva čistý zisk v pásme od 2,85 do 3,05 miliardy eur a upravený zisk EBITDA od 9,6 do 9,8 miliardy eur.
„Naša stratégia masívnych investícií do modernizácie a digitalizácie energetickej infraštruktúry sa vypláca. Naše deväťmesačné výsledky potvrdzujú, že sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich ambicióznych celoročných cieľov,“ uviedla finančná riaditeľka spoločnosti E.ON Nadia Jakobiová.
E.ON oznámil, že za deväť mesiacov do konca septembra 2025 sa upravený čistý zisk skupiny zvýšil na 2,3 miliardy eur z 2,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
A upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 10 % na 7,4 miliardy eur z vlaňajších 6,7 miliardy eur.
Tržby za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahli 57,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.
Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad na rok 2025 a naďalej očakáva čistý zisk v pásme od 2,85 do 3,05 miliardy eur a upravený zisk EBITDA od 9,6 do 9,8 miliardy eur.
„Naša stratégia masívnych investícií do modernizácie a digitalizácie energetickej infraštruktúry sa vypláca. Naše deväťmesačné výsledky potvrdzujú, že sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich ambicióznych celoročných cieľov,“ uviedla finančná riaditeľka spoločnosti E.ON Nadia Jakobiová.