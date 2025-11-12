Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
E.ON zaznamenal nárast zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2025

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Essen 12. novembra (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal nárast zisku aj tržieb za prvých deväť mesiacov 2025 a potvrdil svoj celoročný odhad príjmov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

E.ON oznámil, že za deväť mesiacov do konca septembra 2025 sa upravený čistý zisk skupiny zvýšil na 2,3 miliardy eur z 2,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.

A upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 10 % na 7,4 miliardy eur z vlaňajších 6,7 miliardy eur.

Tržby za prvých deväť mesiacov 2025 dosiahli 57,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.

Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad na rok 2025 a naďalej očakáva čistý zisk v pásme od 2,85 do 3,05 miliardy eur a upravený zisk EBITDA od 9,6 do 9,8 miliardy eur.

„Naša stratégia masívnych investícií do modernizácie a digitalizácie energetickej infraštruktúry sa vypláca. Naše deväťmesačné výsledky potvrdzujú, že sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich ambicióznych celoročných cieľov,“ uviedla finančná riaditeľka spoločnosti E.ON Nadia Jakobiová.
