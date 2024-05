E.ON zaznamenal nárast zisku v 1. štvrťroku

Essen 15. mája (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON vykázal v stredu nárast zisku v 1. štvrťroku 2024. Prispeli k tomu najmä zvýšené investície do energetickej transformácie a zlepšenie prevádzky. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v prvých troch mesiacoch 2024 vzrástol o 1 % na 2,745 miliardy eur. A upravený čistý zisk sa zvýšil o 2 % na 1,05 miliardy eur.



E.ON naďalej očakáva za celý rok upravený EBITDA vo výške 8,8 miliardy až 9 miliárd eur a upravený čistý zisk 2,8 miliardy až 3 miliardy eur. To zodpovedá zisku na akciu 1,07 až 1,15 eura.



Okrem toho skupina potvrdila svoje plánované investície vo výške približne 7,2 miliardy v roku 2024, čo je výrazný nárast v porovnaní s celkovými investíciami vo výške 6,4 miliardy eur v roku 2023.



E.ON tiež plánuje investovať v Európe celkovo 42 miliárd eur do roku 2028.