EP a EÚ súhlasia s povinnosťou naplniť zásobníky plynu pred zimou

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala politickú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a členských štátov (Rada EÚ) o legislatívnom návrhu zavádzajúcom povinnosť zabezpečiť úroveň minimálneho skladovania plynu v zásobníkoch, ktorý eurokomisia navrhla v marci tohto roku.



Komisia pripomenula, že nové pravidlá navrhla na pozadí vojny Ruska proti Ukrajine. Majú zaistiť bezpečnosť zásobovania energiou v celej EÚ počas každej zimy.



Už v tomto roku budú musieť členské štáty EÚ dosiahnuť do 1. novembra úroveň minimálne 80 % zásob plynu, aby sa ochránili pred možnými prerušeniami dodávok plynu.



Od roku 2023 sa tento cieľ zvýši na 90-percentné naplnenie kapacity zásobníkov plynu do 1. novembra.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, ktorá zastupovala eurokomisiu na rokovaniach s Európskym parlamentom a Radou EÚ, vo štvrtok vyhlásila, že naplnenie zásobníkov plynu v EÚ pred ďalšou zimou je kľúčové pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie do EÚ.



"Dohoda o návrhu Európskej komisie na povinnosť skladovania plynu v zásobníkoch je dôležitým krokom k príprave na budúcu vykurovaciu sezónu, ktorý zaručí, že naše zásobníky plynu budú plné aspoň na 80 percent," vysvetlila Simsonová a vyjadrila poďakovanie vyjednávačom europarlamentu a francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ za "mimoriadne rýchlu dohodu", ktorá podľa jej slov demonštruje jednotu EÚ v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine.



Vo štvrtok dosiahnutú politickú dohodu ešte musia odobriť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)