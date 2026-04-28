EP chce, aby dlhodobý rozpočet EÚ bol reakciou na očakávania občanov
Europoslanci odobrili návrh zvýšiť rozpočet približne o 10 % v porovnaní s návrhom, ktorý Európska komisia predložila v júli 2025.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 28. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal pozíciu, ktorú bude zastávať v rokovaniach s členskými štátmi EÚ o prioritách a štruktúre viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034. Dlhodobý rozpočet by mal byť podľa EP reakciou na očakávania občanov a hlavné výzvy Únie, informuje spravodajca TASR.
Podľa predbežnej správy EP, za ktorú zahlasovalo 370 poslancov, 201 bolo proti a 84 sa zdržalo hlasovania, by sa mal dlhodobý rozpočet stanoviť na 1,27 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ a náklady na splácanie dlhu súvisiaceho s fondom obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU), ktoré predstavujú 0,11 % HND, by mali zostať mimo rozpočtu.
Europoslanci odobrili návrh zvýšiť rozpočet približne o 10 % v porovnaní s návrhom, ktorý Európska komisia predložila v júli 2025. Znamenalo by to zvýšenie o 175,11 miliardy eur v stálych cenách roku 2025, respektíve o 197,30 miliardy eur v bežných cenách, bez započítania splácania NGEU.
Celkovo EP navrhuje rozpočet vo výške 1,78 bilióna eur v stálych cenách roku 2025 (2,01 bilióna eur v bežných cenách), ktorý má financovať politické priority a strategické ciele EÚ.
Europoslanci tvrdia, že budúci dlhodobý rozpočet musí zostať investičným nástrojom na podporu politík EÚ, občanov, regiónov, podnikov, ako aj malých a stredných podnikov. Dôrazne odmietli nejaké „znárodnenie“ rozpočtu. Odkázali, že model EK založený na zásade „jeden plán pre každý členský štát“ by oslabil politiky EÚ, znížil transparentnosť a viedol k rivalite medzi prijímateľmi financií.
Zákonodarcovia požadujú primerane financované politiky pre oblasti patriace do plánov národného a regionálneho partnerstva. Ide o spoločnú poľnohospodársku a rybársku politiku (aj pre najvzdialenejšie regióny), politiku súdržnosti, Európsky sociálny fond a vnútorné záležitosti. Zdôraznili tiež, že regionálne a miestne orgány by mali byť plne zapojené do plánovania a vykonávania programov čerpania eurofondov.
EP víta návrh eurokomisie zdvojnásobiť financovanie konkurencieschopnosti, obrany, inovácií, digitálnej a zelenej transformácie, infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania a kultúry. Požaduje však väčšiu podporu pre prioritné programy, ako je Európsky fond pre konkurencieschopnosť, Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy, Erasmus+, AgoraEU a mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Poslanci zároveň požadujú osobitné financovanie opatrení súvisiacich s programami EU4Health a LIFE.
Podľa europoslancov nedostatočné je aj zvýšenie prostriedkov na vonkajšiu činnosť EÚ. Žiadajú posilniť financovanie rozširovania, rozvoja, podpory Ukrajiny, mnohostrannej spolupráce a humanitárnej pomoci.
Prijatá správa zdôrazňuje, že podmienkou prístupu k eurofondom je dodržiavanie hodnôt EÚ a zásad právneho štátu, bude však treba zabrániť tomu, aby boli koneční príjemcovia postihovaní za porušovanie zásad právneho štátu zo strany svojich vlád.
Europoslanci podporujú zavedenie nových vlastných zdrojov pre eurorozpočet, ktoré pomôžu splácať dlh v rámci nástroja NGEU. Podporili prístup založený na širšom súbore zdrojov, ktorý navrhla EK a zdôraznili, že nové zdroje príjmov by mali vytvoriť približne 60 miliárd eur ročne. Pripustili aj alternatívy, ako nové dane za digitálne služby či z online hazardných hier, rozšírenie mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) alebo poplatky z kapitálových ziskov z kryptoaktív.
Rokovania s Radou EÚ o podobe VFR sa začnú až po tom, ako sa aj členské štáty dohodnú na spoločnej pozícii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
