EP chce jasnejšie označovanie medu či džemu v EÚ

Brusel/Štrasburg 12. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali v utorok v Štrasburgu pozíciu k revízii tzv. "raňajkových" smerníc, čiže k aktualizácii pravidiel týkajúcich sa zloženia, názvu, označovania a prezentácie určitých "raňajkových" potravín.



Cieľom revízie, za ktorú zahlasovalo 522 poslancov, 13 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania, je pomôcť spotrebiteľom prijímať informované a zdravšie rozhodnutia o agropotravinárskych výrobkoch, ako je med, ovocná šťava, džem, rôsoly a marmelády.



Poslanci súhlasia s tým, že na etikete musí byť uvedená krajina, v ktorej bol med zozbieraný. Odobrili aj to, že v prípade ovocných štiav, džemov, rôsolov, marmelád a sladeného gaštanové pyré musí byť na prednej etikete uvedená aj krajina pôvodu použitého ovocia. Ak použitý med alebo ovocie pochádza z viac ako jednej krajiny, europoslanci chcú, aby sa krajiny pôvodu uvádzali na etikete v zostupnom poradí podľa podielu, ktorý majú na konečnom výrobku.



S cieľom obmedziť podvody chcú poslanci vytvoriť systém vysledovateľnosti pre dodávateľský reťazec medu na sledovanie pôvodu výrobku. Takisto chcú, aby EÚ vytvorila referenčné laboratórium pre med s cieľom zlepšiť kontroly a odhaliť falšovanie prostredníctvom systematického testovania.



Zákonodarcovia navrhli, aby na etiketách ovocných štiav bolo možné uvádzať "len prirodzene sa vyskytujúce cukry". Aby sa uspokojil rastúci dopyt po výrobkoch s nízkym obsahom cukru, preformulované ovocné šťavy môžu byť označené ako "ovocná šťava so zníženým obsahom cukru".



Nové techniky, ktoré odstraňujú prirodzene sa vyskytujúce cukry v ovocných šťavách, džemoch, želé alebo mlieku, by podľa poslancov nemali viesť k používaniu sladidiel na kompenzáciu vplyvu zníženia cukru na chuť, textúru a kvalitu konečného výrobku. Zdôraznili, že etikety potravín so zníženým obsahom cukru nesmú obsahovať tvrdenia o pozitívnych vlastnostiach, ako sú zdravotné prínosy.



Rakúsky poslanec a spravodajca pre túto oblasť Alexander Bernhuber po hlasovaní vyhlásil, že prehľadnejšie označovanie krajín pôvodu výrobkov zabezpečí väčšiu transparentnosť a spotrebiteľom uľahčí výber zdravších a regionálnych výrobkov. "Zastavíme podvodné praktiky týkajúce sa etikiet medu, ktoré budú musieť v budúcnosti jasne uviesť krajiny pôvodu a v prípade zmiešaných medov príslušné podiely krajín pôvodu v percentách. To spolu s ďalšími opatreniami ochráni spotrebiteľov a včelárov pred falšovaným medom a uľahčí informovaný výber spotrebiteľov prostredníctvom väčšej transparentnosti," opísal situáciu poslanec.



Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami EÚ o konečnej podobe tohto zákona. Európska komisia v apríli 2023 navrhla revíziu obchodných noriem EÚ pre určité smernice o raňajkách s cieľom aktualizovať súčasné normy staršie ako 20 rokov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)