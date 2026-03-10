< sekcia Ekonomika
EP chce lepšie chrániť diela kryté autorskými právami v dobe AI
Štrasburg 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyzvali na lepšiu ochranu kreatívneho sektora v EÚ a tvrdia, že používanie diel chránených autorským právom pred používaním umelou inteligenciou (AI) vyžaduje transparentnosť a spravodlivé odmeňovanie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za sériu odporúčaní na ochranu kreatívnych diel chránených autorským právom pred používaním AI sa vyslovilo 460 poslancov, proti bolo 71 a 88 sa zdržalo hlasovania. Zákonodarcovia tvrdia, že autorské právo EÚ by sa malo vzťahovať na všetky systémy generatívnej umelej inteligencie (genAI) na trhu EÚ bez ohľadu na miesto ich vytvorenia.
Poslanci trvajú na tom, že používanie materiálu chráneného autorským právom systémami genAI musí byť spravodlivo odmeňované, aby sa ochránil kreatívny sektor EÚ, ktorý generuje 6,9 % hrubého domáceho produktu EÚ. Požadujú, aby Európska komisia (EK) preskúmala, ako možno zabezpečiť odmenu za minulé používanie, ale nie prostredníctvom globálnej licencie pre poskytovateľov na trénovanie ich systémov genAI výmenou za paušálnu platbu.
EP zdôraznil dôležitosť úplnej transparentnosti pri používaní chráneného obsahu systémami genAI. Chcú, aby poskytovatelia a prevádzkovatelia umelej inteligencie poskytovali podrobný zoznam všetkých diel chránených autorskými právami použitých na trénovanie umelej inteligencie a podrobné záznamy o aktivitách prehľadávania na účely inferencie (vyvodzovania logických úsudkov) a generovania rozšíreného vyhľadávania. Nedostatok týchto údajov by sa mohol vnímať ako porušenie autorských práv, čo by malo právne následky pre poskytovateľov a prevádzkovateľov AI. Ak by sa takýto súdny spor rozhodol v prospech držiteľa autorských práv, poskytovatelia alebo prevádzkovatelia AI by museli znášať všetky právne náklady a súvisiace výdavky.
Komisia by podľa EP mala vytvoriť nový trh s licenciami na materiál chránený autorskými právami vrátane dobrovoľných kolektívnych licenčných zmlúv pre jednotlivé sektory, ktoré by zahŕňali autorov a malé a stredné podniky. Chcú zabezpečiť, aby držitelia práv mohli vylúčiť svoje diela z používania v rámci trénovania v oblasti umelej inteligencie. Navrhli, aby Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) mohol spravovať takýto zoznam možností vyňatia autorských diel.
Poslanci žiadajú eurokomisiu, aby chránila sektor tlače a spravodajských médií, ktorých prácu pravidelne využívajú systémy umelej inteligencie. Spravodajské médiá, ktorých prevádzka a príjmy sú odklonené systémami AI, by mali byť plne kompenzované a mali by mať právo odmietnuť použitie svojho obsahu na tréning systémov umelej inteligencie.
Podľa stanoviska EP agregácia spravodajského obsahu musí zabezpečiť pluralitu médií a rozmanitosť informácií, pričom sa musí zabrániť selektívnemu spracovaniu informácií alebo praktikám sebapreferovania zo strany prevádzkovateľov, ktorí využívajú služby umelej inteligencie.
Obsah plne vytvorený umelou inteligenciou by nemal byť chránený autorským právom, odkázali členovia EP. Požadujú, aby jednotlivci boli chránení pred šírením manipulovaného a umelou inteligenciou generovaného obsahu a zdôrazňujú povinnosť poskytovateľov digitálnych služieb konať proti takémuto nezákonnému použitiu.
