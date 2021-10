Európsky parlament chce rovnocenné partnerstvo EÚ s USA

Na archívnej snímke Európsky parlament. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Európska únia musí posilniť svoju strategickú autonómiu a vo vzťahu k Číne sa lepšie koordinovať so Spojenými štátmi, aby sa v transatlantickom partnerstve neopakovalo napätie, aké vyvolal pakt AUKUS medzi USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou.Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu (EP) o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a USA, za ktoré v stredu v Štrasburgu zahlasovalo 550 europoslancov, 83 bolo proti a 55 sa zdržalo hlasovania.Poslanci privítali opätovné prihlásenie sa Spojených štátov amerických k multilateralizmu založenom na pravidlách. Tento krok podľa nich predstavuje príležitosť na obnovenie spolupráce EÚ a USA ako dvoch rovnocenných partnerov.V uznesení sa uvádza, že Únia by sa mala usilovať o prehĺbenie transatlantickej spolupráce a o partnerstvo s USA. Zároveň by však mala posilňovať svoju strategickú autonómiu v oblasti obrany a hospodárskych vzťahov ako prostriedok na sledovanie vlastných legitímnych diplomatických, bezpečnostných a hospodárskych záujmov.EÚ a USA musia podľa poslancov preskúmať možnosti spolupráce a lepšej koordinácie svojho postupu voči Číne s cieľom vyhnúť sa napätiu v transatlantických vzťahoch. Poukazujú pritom najmä na nedávnu trojstrannú bezpečnostnú dohodu medzi USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou známu ako AUKUS, ktorá bola uzavretá bez konzultácií so spojencami z EÚ.Parlament pri tejto príležitosti privítal nedávny pokrok v oblasti indicko-tichomorskej stratégie EÚ. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili, že lepšia koordinácia EÚ a USA vo vzťahu k Číne by sa mala zamerať na ochranu ľudských práv a práv menšín a zmiernenie napätia v oblastiach Juhočínskeho a Východočínskeho mora, Hongkongu a Taiwanského prielivu.Uznesenie EP ocenilo, že ustanovujúca schôdza Rady pre obchod a technológie medzi EÚ a USA sa uskutočnila podľa plánu 29. septembra v Pittsburghu, a to napriek napätiu medzi oboma stranami, o ktorom je podľa zákonodarcov potrebné otvorene a úprimne diskutovať.Poslanci zároveň vyjadrili poľutovanie nad násilným ovládnutím Afganistanu Talibanom po stiahnutí amerických a európskych síl z tejto krajiny. EP v tejto súvislosti vyzval na hlbokú transatlantickú reflexiu o ponaučeniach z misie v Afganistane s cieľom vyvodiť potrebné závery pre budúce úsilie zamerané na podporu stability, bezpečnosti a dobrej správy vecí verejných vo svete.Podľa odkazu poslancov by mali transatlantickí partneri spolupracovať so všetkými krajinami susediacimi s Afganistanom a zohľadňovať pritom potrebu pomôcť afganským občanom, ktorí na území týchto krajín hľadajú útočisko.Parlament zároveň vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu EÚ a USA zameranú na obnovenie strategického partnerstva vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva a k západnému Balkánu. Poslanci pripomenuli svoj návrh na vytvorenie Transatlantickej politickej rady na účely systematických konzultácií a koordinácie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Radu by mali viesť šéf diplomacie EÚ a minister zahraničných vecí USA.