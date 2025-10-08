< sekcia Ekonomika
EP chce začať rokovania o zjednodušení poľnohospodárskych zákonov EÚ
Poslanci chcú zaviesť väčšiu flexibilitu do toho, ako môžu agropodniky dodržiavať environmentálne pravidlá.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali svoju rokovaciu pozíciu pre rokovania s členskými štátmi (Rada EÚ) o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Text, za ktorý zahlasovalo 492 poslancov, 111 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania, žiada väčšiu flexibilitu a podporu pre poľnohospodárov pri dodržiavaní existujúcich pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Poslanci chcú zaviesť väčšiu flexibilitu do toho, ako môžu agropodniky dodržiavať environmentálne pravidlá. Súhlasia s tým, že nielen farmy, ktoré sú certifikované ako úplne ekologické, by sa mali automaticky považovať za spĺňajúce niektoré požiadavky na udržiavanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Ale aj farmy, kde sú ako ekologické certifikované iba niektoré časti, farmy nachádzajúce sa v osobitne chránených oblastiach a farmy s rozlohou menšou ako 50 hektárov.
Parlament je proti novému typu priamej platby, ktorú navrhla Európska komisia (EK) pre poľnohospodárov postihnutých prírodnými katastrofami. Súhlasí ale s návrhom EK na novú krízovú platbu prostredníctvom fondov EÚ pre rozvoj vidieka. Poslanci tvrdia, že táto krízová podpora pre poľnohospodárov by mala byť pre členské štáty a epidémie postihujúce zvieratá by sa mali pridať do zoznamu udalostí oprávnených na finančnú podporu.
Pre prípady, že farmári prídu o svoj príjem alebo časť produkcie z dôvodu rizík, ktoré sú mimo ich kontroly, europoslanci navrhujú znížiť prahovú hodnotu, kedy môžu poľnohospodári získať prístup k peniazom od národných vlád na pokrytie poistného. Navrhujú prahovú hodnotu najmenej 15 % zo straty priemernej ročnej produkcie alebo príjmu v porovnaní s 20 %, ktoré navrhla eurokomisia.
EP navrhuje zvýšenie maximálnych limitov pre podporu malých poľnohospodárov - ročná platba do výšky 5000 eur (namiesto 2500 eur) a nová jednorazová platba na rozvoj podnikania do výšky 75.000 eur (namiesto navrhovaných 50.000 eur).
Rozhovory s členskými štátmi sa majú začať vo štvrtok (9. 10.), aby sa umožnilo konečné prijatie nových pravidiel počas nadchádzajúceho plenárneho zasadnutia EP v novembri 2025.
Komisia predstavila balík zjednodušenia súčasnej agrárnej politiky v máji. Tento balík opatrení vychádza z odporúčaní strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý požadoval jednoduchšie pravidlá, zníženie administratívnej a regulačnej záťaže pre poľnohospodárov a iných aktérov v agropotravinárskom priemysle.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)