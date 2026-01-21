< sekcia Ekonomika
EP dal obchodnú zmluvu s Mercosurom preskúmať Súdnemu dvoru EÚ
Zo 669 prítomných zákonodarcov za hlasovalo 334 poslancov, proti bolo 324 a 11 poslanci sa zdržali hlasovania.
Brusel/Štrasburg 21. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu hlasovali o tom, či dohodu o voľnom obchode s krajinami Mercosuru postúpia Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní EÚ. Zo 669 prítomných zákonodarcov za hlasovalo 334 poslancov, proti bolo 324 a 11 poslanci sa zdržali hlasovania. Ak stanovisko súdu bude záporné, obchodná dohoda môže nadobudnúť platnosť len v prípade jej zmien a doplnení.
Podľa základných zmlúv EÚ môže členský štát, Európsky parlament, Rada EÚ (členské štáty) alebo Európska komisia požiadať o stanovisko Súdny dvor EÚ k tomu, či je zamýšľaná dohoda zlučiteľná so zmluvami. Ak je stanovisko Súdneho dvora záporné, dohoda nemôže nadobudnúť platnosť, pokiaľ nebude zmenená a doplnená.
Európska komisia krátko po hlasovaní v pléne EP oznámila, že „ľutuje“ jeho výsledok, ktorý znamená zapojenie súdnej inštitúcie.
„Podľa našej analýzy nie sú otázky vznesené v návrhu europarlamentu opodstatnené, pretože Európska komisia sa týmito otázkami a problémami už veľmi podrobne zaoberala,“ povedal novinárom v Bruseli hovorca EK pre obchod Olof Gill.
Podobný pokus neúspešne prebehol v europarlamente aj vlani v novembri, keď vznikol návrhu uznesenia 145 poslancov EP z rôznych politických frakcií, aby sa sudcovia v Luxemburgu vyjadrili k obchodnej dohode dohodnutej eurokomisiou medzi EÚ a Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Europoslanci vlani naznačili, že dohoda by mohla byť nezlučiteľná s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a že ochranný mechanizmus zakotvený v obchodnej dohode môže byť „prinajmenšom nezlučiteľný“ s článkami 11, 168, 169 a 191 ZFEÚ.
Čakanie na stanovisko súdu môže výrazne spomaliť proces ratifikácie dohody so skupinou Mercosur. Nie je totiž jasné, ako dlho bude trvať, kým sudcovia Súdneho dvora EÚ v Luxembursku predložia svoje posúdenie. Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti upozornila, že predchádzajúce podobné posúdenia trvali 16 až 26 mesiacov.
Stredajší návrh poslancov EP kritizoval skutočnosť, že obchodná dohoda bola nastavená tak, že vyžaduje iba schválenie Európskym parlamentom, ale nie aj ratifikáciu národnými parlamentmi. Kritici dohody vidia problém aj v mechanizme, ktorý umožňuje krajinám Mercosuru požadovať kompenzačné opatrenia a finančné odškodnenie. Veľká časť europoslancov vyjadrila obavy, že dovozy z krajín Mercosuru môžu ohroziť normy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
