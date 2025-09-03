< sekcia Ekonomika
EP: Frakcia Zelených opísala dohodu EÚ s Mercosurom ako zlú pre Európu
Komisia predložila Rade EÚ (členské štáty) návrhy na podpis a uzavretie Dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom (EMPA) a Modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom (MGA).
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Politická skupina Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) z Európskeho parlamentu (EP) skritizovala stredajšie odporúčanie Európskej komisie, aby členské štáty EÚ a europarlament do konca roka ratifikovali obchodnú dohodu s krajinami Mercosuru. Dohoda je zlá pre Európu a nebezpečná pre planétu, uviedli Zelení v stanovisku, o ktorom informuje spravodajca TASR.
Komisia predložila Rade EÚ (členské štáty) návrhy na podpis a uzavretie Dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom (EMPA) a Modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom (MGA). Dohoda medzi EÚ a skupinou Mercosur bola podľa Zelených rozdelená na politickú a obchodnú časť, pričom obe bude musieť prijať kvalifikovaná väčšina členských štátov EÚ.
Belgická eurposlankyňa Saskia Bricmontová, členka Výboru EP pre medzinárodný obchod za frakciu Zelených/EFA, ktorá je zodpovedná za agendu EÚ - Mercosur, v oficiálnom vyhlásení svojej frakcie upozornila, že dohoda s Mercosurom je škodlivá pre ľudí a planétu a pre strategickú autonómiu Európy a nezodpovedá typu obchodného modelu na podporu udržateľného rozvoja. „Táto dohoda neobmedzí ani bezohľadnú obchodnú vojnu Donalda Trumpa, ani agresívne obchodné praktiky Číny a neurobí nič pre zvýšenie európskeho vplyvu v regióne. Je to dohoda, ktorá bude prospešná len pre menšinu hráčov, najmä z gigantického agrobiznisu, automobilového a chemického priemyslu,“ opísala situáciu Bricmontová.
Frakcia Zelených, ktorý bola vždy najväčším kritikom pripravovanej obchodnej dohody s Mercosurom, poukazuje na to, že aj napriek dlhému zoznamu záväzkov sú ustanovenia o udržateľnosti zakotvené v dohode len „prázdnymi sľubmi“, ktoré pravdepodobne nikdy nebudú splnené.
„Agropriemyselný model bol posilnený na úkor udržateľného poľnohospodárstva a práv domorodého obyvateľstva v krajinách Mercosuru. Zvýšenie poľnohospodárskeho vývozu z bloku Mercosur urýchli odlesňovanie, vytvorí nekalú konkurenciu pre európskych poľnohospodárov a zvýši používanie toxických pesticídov pre poľnohospodárov Mercosuru a európskych spotrebiteľov,“ upozornila europoslankyňa.
Podľa jej slov táto dohoda je nezlučiteľná s európskymi klimatickými cieľmi a medzinárodnými environmentálnymi záväzkami a reto skupina Zelených/EFA bude žiadať Súdny dvor EÚ o vydanie rozhodnutie v tejto veci.
