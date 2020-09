EP hlasoval za financovanie niektorých projektov zo zeleného fondu

Brusel/Štrasburg 16. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu oznámil, že hlasoval za to, aby sa niektorým plynárenským projektom umožnilo čerpať financie z fondu Európskej únie (EÚ) pre tzv. zelené projekty. To signalizuje tvrdé rokovania s Európskou komisiou a národnými vládami, ktoré sa už dohodli na vylúčení tohto paliva.



EÚ chce z fondu obnovy financovať aj projekty, ktoré by regiónom závislým od fosílnych palív pomohli pri prechode k čistejšej energii, keďže Komisia navrhla prísnejší cieľ zníženia emisií skleníkových plynov už do roku 2030 namiesto 2050.



O konečných pravidlách musí rozhodnúť Európsky parlament spolu s Komisiou a národnými vládami, ktoré uviedli, že európsky fond by nemal podporovať žiadne fosílne palivá.



EP však v utorok (15. 9.) podporil pozmeňujúci návrh, aby aj niektoré plynárenské projekty boli oprávnené žiadať finančnú pomoc a v stredu sa očakáva jeho formálne schválenie. Tieto projekty sa musia nachádzať v regiónoch ťažko závislých od uhlia a musia byť v súlade s klimatickým cieľom EÚ pre rok 2030.



Grécky europoslanec Manolis Kefalogiannis v tejto súvislosti poznamenal, že to umožní „obmedzené investície do zemného plynu ako preklenovacieho paliva“.



Oponenti návrhu argumentujú, že výdavky z verejných peňazí na plynárenské projekty sú v rozpore so sľubom zákonodarcov z minulého roku, ktorý sa týka tzv. klimatickej krízy.



Plyn pri spaľovaní v elektrárňach emituje zhruba o 50 % menej oxidu uhličitého ako uhlie, ale je tiež spojený s únikom metánu, silného skleníkového plynu.



Európsky parlament tiež uviedol, že krajiny by mali dostať peniaze z fondu iba vtedy, ak sa zaviažu, že sa stanú klimaticky neutrálnymi do roku 2050. Táto podmienka je zameraná najmä na Poľsko, jedinú krajinu, ktorá nepodpísala celoeurópsky cieľ stať sa do tohto dátumu klimaticky neutrálnou.