EP navrhol spôsoby, ako budovať jednotný trh EÚ v oblasti obrany
Poslanci požadujú zvýšené a dlhodobé financovanie, spoločné obstarávanie, zjednodušené právne predpisy a stimuly pre cezhraničnú integráciu s cieľom znížiť závislosť od dodávateľov z krajín mimo EÚ.
Autor TASR
Štrasburg 11. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijali návrhy na vybudovanie jednotného trhu EÚ v oblasti obrany a na odstránenie kritických nedostatkov v obranných spôsobilostiach EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
V prvej správe, ktorú podporilo 393 poslancov, 169 bolo proti a 67 sa hlasovania zdržalo, EP predstavil víziu silnejšieho a integrovanejšieho jednotného trhu EÚ v oblasti obrany s cieľom posilniť odrádzajúci účinok a európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu.
Poslanci požadujú zvýšené a dlhodobé financovanie EÚ, spoločné obstarávanie, zjednodušené právne predpisy a stimuly pre cezhraničnú integráciu s cieľom znížiť závislosť od dodávateľov z krajín mimo EÚ. Správa tvrdí, že by to viedlo k efektívnejšiemu využívaniu výdavkov na obranu, silnejšej konkurencieschopnosti a zlepšeniu strategickej suverenity a odolnosti.
V snahe odstrániť trhové prekážky europoslanci uprednostňujú verejné obstarávania v oblasti obrany pod heslom „nakupovať v Európe“, chcú predvídateľnosť dopytu, podporiť investície do výskumu a vývoja a zvýšiť výrobu. Podľa tejto správy by sa Ukrajina mala považovať za neoddeliteľnú súčasť obranného trhu EÚ.
Správa zdôrazňuje aj potrebu reformovať pravidlá verejného obstarávania v oblasti obrany, zlepšiť vykonávanie existujúcich smerníc a zjednodušiť transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ prostredníctvom harmonizovaného udeľovania licencií, certifikácie a vzájomného uznávania bezpečnostných previerok.
Podľa europoslancov je potrebné chrániť spravodlivú hospodársku súťaž a vyhnúť sa nadmerným vnútroštátnym dotáciám, ktoré by mohli rozdrobiť jednotný trh, poškodiť malé a stredné podniky a menšie členské štáty EÚ.
V druhej správe EP, za ktorú zahlasovalo 448 poslancov, 122 bolo proti a 38 sa zdržalo hlasovania, sa zdôrazňuje, že štáty EÚ čelia vážnym nedostatkom v oblasti obranných spôsobilostí - najmä v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany, delostrelectva, riadených striel a munície, dronov a systémov na obranu proti dronom, vojenskej mobility, kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie, elektronickej vojny a pozemného a námorného boja.
Tieto medzery podľa poslancov oslabujú schopnosť EÚ odradiť od hrozieb a udržať rozsiahle a dlhotrvajúce vojenské operácie v kontexte rastúcich rizík hybridnej a konvenčnej vojny.
Nedostatky kritických spôsobilostí by sa mali riešiť prostredníctvom posilnenej európskej spolupráce v strategických a priemyselných záležitostiach, koordinovaného plánovania a cielených investícií na zabezpečenie obrannej pripravenosti.
Europoslanci vyzvali zúčastnené členské štáty EÚ, aby urýchlene začali realizovať hlavné projekty európskej pripravenosti v rámci plánu obrannej pripravenosti do roku 2030. Zároveň vyzvali eurokomisiu, aby v súvislosti s návrhmi, ako sú Európska iniciatíva protidronovej obrany, Stráž východného krídla, Európsky štít protivzdušnej obrany a Európsky vesmírny štít, objasnila ciele, riadenie, harmonogramy a financovanie. Tieto projekty sú prezentované ako kľúčové nástroje na odstránenie nedostatkov v obranných spôsobilostiach, posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, zosúladenie vnútroštátneho úsilia s prioritami EÚ a NATO a pokrok smerom k skutočnej obrannej únii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
