EP nechce, aby nástup umelej inteligencie ohrozil práva spotrebiteľov

Brusel 23. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) vo štvrtok naznačili, že zákonodarný zbor EÚ bude požadovať dostatočne silný právny rámec na ochranu spotrebiteľov v kontexte zavádzania umelej inteligencie (UI) a technológií automatizovaného rozhodovania (ADM).



Výbor IMCO prijal uznesenie zamerané na viacero výziev vyplývajúcich z rýchleho rozvoja technológií UI a automatizovaného rozhodovania. Podľa europoslancov vždy, keď spotrebitelia prídu do kontaktu so systémom ADM, mali by byť riadne informovaní o tom, ako funguje, aký vplyv na človeka majú rozhodovacie právomoci tohto systému a tiež o tom, ako je možné kontrolovať a opravovať rozhodnutia systému ADM.



"Ľudia musia mať vždy najvyššiu zodpovednosť za prijímanie rozhodnutí a možnosť nahradiť rozhodnutia, ktoré sú prijímané prostredníctvom procesov ADM," uvádza sa v uznesení výboru. Týka sa to najmä rozhodnutí prijímaných v rámci lekárskych, právnických a účtovníckych povolaní a v bankovom sektore.



Poslanci vidia isté riziko pri zavádzaní nových technológií na báze umelej inteligencie v tom, že tieto výrobky sa po prvom uvedení na trh môžu ďalej vyvíjať a konať nepredvídateľným spôsobom. EP preto vyzval Európsku komisiu, aby predložila návrhy na prispôsobenie bezpečnostných pravidiel EÚ pre výrobky (napríklad smernice o bezpečnosti strojov a hračiek), čo má zaistiť, že spotrebitelia budú chránení pred možnými škodami, že pre výrobcov vyplynú jasné povinnosti v tejto oblasti a používatelia budú náležite informovaní o spôsobe použitia výrobkov na báze UI. Poslanci v tejto súvislosti žiadajú aj aktualizáciu smernice EÚ o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, ktorá bola prijatá pred 30 rokmi.



Podľa členov výboru IMCO treba vytvoriť systém hodnotenia rizík pre UI a ADM a spoločný prístup na úrovni EÚ s cieľom pomôcť zabezpečiť prínosy týchto procesov a zmierniť možné riziká.



Podľa platných právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať spotrebiteľov o tom, že ceny tovarov alebo služieb boli "personalizované" na základe ADM. Europoslanci žiadajú exekutívu EÚ, aby dôsledne monitorovala vykonávanie týchto pravidiel a tiež aby overovala, ako sa uplatňuje nariadenie EÚ zakazujúce neodôvodnené geografické blokovanie. To má zabezpečiť, že sa technológie automatizovaného rozhodovania nepoužijú na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti, trvalého bydliska alebo dočasného pobytu.



Predsedníčka výboru IMCO, belgická poslankyňa Petra De Sutterová v správe pre médiá upozornila, že technológie v oblasti umelej inteligencie a automatizovaného rozhodovania napredujú pozoruhodným tempom. "Výbor privítal potenciál tohto pokroku a zároveň zdôraznil tri dôležité otázky, ktoré je potrebné riešiť. Musíme zabezpečiť, aby bola zabezpečená ochrana a dôvera spotrebiteľov, aby boli pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti a zodpovednosti za výrobky a služby vhodné na digitálne účely a aby súbory dát používané v automatizovaných rozhodovacích systémoch boli vysoko kvalitné a nezaujaté," uviedla De Sutterová.



O uznesení výboru IMCO budú hlasovať všetci poslanci EP na februárovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Následne bude toto uznesenie postúpené Rade EÚ (členské štáty) a Európskej komisii, ktorá už oznámila, že 19. februára chce predložiť legislatívne plány týkajúce sa celoeurópskeho prístupu k umelej inteligencii.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)