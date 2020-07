EP nepodlezie návrhy eurokomisie na sedemročný rozpočet a plán obnovy

Brusel 9. júla (TASR) - Návrhy Európskej komisie (EK), pokiaľ ide o novú podobu viacročného finančného rámca a balíka hospodárskej obnovy EÚ, predstavujú absolútne minimum toho, čo Európsky parlament (EP) považuje za prijateľné. Vyplýva to zo stredajšej rozpravy europoslancov s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.



Európski zákonodarcovia hovorili o výsledkoch júnového samitu EU a o očakávaniach spojených s mimoriadnym júlovým stretnutím lídrov členských štátov Únie (17. - 18. 7.).



Poslanci v podstate zopakovali vyhlásenia predsedu EP Dávida Sassoliho, že EP nedovolí podliezť hranicu budúceho sedemročného rozpočtu Únie a ani ambície plánu obnovy a odolnosti, ktoré načrtla eurokomisia. Posledné slovo pri ich schvaľovaní budú mať poslanci.



Mnoho rečníkov požadovalo riadny splátkový plán pre mnohomiliardové pôžičky, ktoré by si podľa najnovších návrhov mohla Únia zobrať v snahe pomôcť členským štátom postihnutým koronakrízou. Poslanci vyzvali aj na prijatie nových vlastných zdrojov financovania EÚ vrátane digitálnej dane či príjmu zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Nové dane by podľa nich odbremenili občanov EÚ od splácania dlhu za oživenie ekonomiky.



Podľa odkazu zákonodarcov podmienky týkajúce sa čerpania prostriedkov z fondu obnovy EÚ nesmú viesť k novým úsporným opatreniam, musia byť dodržané zásady právneho štátu a budúce investície musia zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť Únie, napríklad v oblasti digitalizácie.



Väčšina poslancov označila celkový objem prostriedkov v balíku obnovy za nedostatočný, avšak našli sa aj kritici zámeru EK požičať si 750 miliárd na finančných trhoch a spoločne sa zadlžiť.



Viacerí poslanci zdôraznili, že EÚ musí plánovať dlhodobo, aby sa pripravila na ďalšie možné pandémie a obmedzenia. Upozornili tiež, že očakávaná dohoda lídrov členských štátov EÚ o dlhodobom rozpočte a pláne obnovy nie je konečnou dohodou, ale len vyjednávacou pozíciou Rady EÚ pred rokovaniami s Európskym parlamentom, ktorý musí rozpočet na roky 2021 - 2027 absolútnou väčšinou hlasov schváliť.



Šefčovič pred europoslancami ocenil snahy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zabezpečiť "skutočné líderstvo" pre Európu v náročnej dobe po koronakríze, jej volanie po spoločnom európskom jednaní a solidarite. Merkelová v pléne EP predstavila priority nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. V mene eurokomisie ubezpečil, že je snaha nájsť spôsob, ako čo najlepšie skĺbiť silu nového sedemročného rozpočtu s nástrojom na obnovu známym ako EÚ budúcej generácie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)