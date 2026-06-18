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EP neprijal pozíciu k aktualizácii pravidiel zdaňovania tabaku
Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) spresnila, že to nie je len o tabaku, ale o rôznych nikotínových výrobkoch, o žuvacom tabaku a podobne, a o harmonizácii pravidiel.
Autor TASR
Štrasburg 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (17.6.) hlasovali o svojich odporúčaniach týkajúcich sa aktualizácie spoločných pravidiel EÚ v oblasti zdaňovania tabaku. Kvestorka EP Miriam Lexmann (KDH) pre TASR potvrdila, že poslanci nakoniec neprijali žiadnu pozíciu. K téme sa vyjadrili aj ďalší slovenskí europoslanci.
Lexmann upozornila, že časť europoslancov chcela, aby sa dane z nikotínových výrobkov zvýšili oproti návrhom Európskej komisie a druhá časť chcela ich zníženie. Na pozícii sa nezhodli a ďalej sa to bude riešiť medzi Radou EÚ a eurokomisiou.
„Ako pravicový politik som vždy za znižovanie daní, ale pri tabakových výrobkoch eurokomisia prišla s tým, aby sa navýšili dane aj na produkty, na ktoré vôbec nie sú stanovené, pretože tieto produkty v čase prijatia platnej legislatívy ešte neboli v obehu. Je dôležité, aby sme prišli s nejakou revíziou,“ vysvetlila.
Podporuje návrhy, aby pri hazarde alebo pri tabakových a nikotínových výrobkoch boli dane nastavené aj vyššie, aby sa chránilo zdravie ľudí. „Pri mnohých týchto výrobkoch, o ktorých sa hovorí, že sú zdravšie ako cigarety, štúdie hovoria, že to tak vôbec nie je. Čiže aby sme nevystavovali ľudí produktom, ktoré sú cenovo dostupnejšie, s presvedčením, že sú pre nich zdravšie,“ vysvetlila.
Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) spresnila, že to nie je len o tabaku, ale o rôznych nikotínových výrobkoch, o žuvacom tabaku a podobne, a o harmonizácii pravidiel. „Máme rôzne úrovne zdaňovania tabakových výrobkov alebo výrobkov používaných ako náhrada fajčenia v členských štátoch. Chceme vytvoriť lepší spoločný trh, aby neboli zvýhodnené a znevýhodnené krajiny, aby sa nemuselo nakupovať výhodnejšie z iného členského štátu, aby boli spoločné pravidlá, neunikali peniaze, jednoducho spoločná regulácia v tejto oblasti,“ povedala s dôrazom, že cieľom je aj snaha zlepšovať zdravie a životný štýl ľudí. „Nie je to len hľadanie dodatočných zdrojov do rozpočtu EÚ, hoci cezhraničné zdaňovanie týchto výrobkov by mohlo byť ďalším zdrojom,“ priznala.
Branislav Ondruš zvolený za Hlas-SD vníma dva dôležité momenty legislatívy - dane a zdravie. Tvrdí, že výrobcovia nikotínových náhrad tabakových výrobkov presadzujú, aby platili nižšie dane oproti tým tabakovým, čo považuje za neprijateľné, lebo aj nikotínové výrobky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí a ide iba o vyššie zisky nadnárodných korporácií. „Vidím tlak, ktorý zodpovedá záujmom výrobcov, kašle na záujmy spoločnosti a jednotlivých ľudí a tvári sa, akoby výrobky obsahujúce nikotín boli spoločensky užitočnejšie a zdravotne menej škodlivé ako iné. Máme veľa dôkazov, že to nie je pravda,“ skonštatoval.
Treba sa podľa neho pýtať, kam výnosy z takejto dane majú smerovať a tvrdí, že by malo ísť o príjmy národných štátov. „Nebránim sa hľadaniu nových zdrojov príjmov EÚ, ale nesúhlasím, aby sa vytvárali spôsobom, že zoberieme niečo národným štátom,“ odkázal.
Martin Hojsík (PS) upozornil, že by nešlo o žiadne skokové zvyšovanie cien nikotínových výrobkov, ale postupné. „Nie je to ten najväčší zdroj, ale aj v rámci Slovenska hovoríme o tom, že chceme zdaňovať veci, ktoré sú škodlivé, aby sme mohli znižovať napríklad odvodové zaťaženie. Aj o tom to je. Treba namiešať mix tak, aby boli viac zdanené veci, ktoré nie sú spoločensky prospešné, ktoré škodia zdraviu a aby boli nižšie náklady na prácu, aby ľuďom zostalo viac v peňaženkách na konci dňa,“ povedal.
Potvrdil, že už teraz cítiť silný tlak a lobing nikotínového priemyslu a cítiť aj záujmy niektorých členských krajín, napríklad Švédska, ktoré má silnú tradíciu žuvacieho tabaku. „Majú záujem predávať tieto legálne drogy, aby mali čo najširšie možnosti, a preto, samozrejme, lobujú,“ opísal situáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Lexmann upozornila, že časť europoslancov chcela, aby sa dane z nikotínových výrobkov zvýšili oproti návrhom Európskej komisie a druhá časť chcela ich zníženie. Na pozícii sa nezhodli a ďalej sa to bude riešiť medzi Radou EÚ a eurokomisiou.
„Ako pravicový politik som vždy za znižovanie daní, ale pri tabakových výrobkoch eurokomisia prišla s tým, aby sa navýšili dane aj na produkty, na ktoré vôbec nie sú stanovené, pretože tieto produkty v čase prijatia platnej legislatívy ešte neboli v obehu. Je dôležité, aby sme prišli s nejakou revíziou,“ vysvetlila.
Podporuje návrhy, aby pri hazarde alebo pri tabakových a nikotínových výrobkoch boli dane nastavené aj vyššie, aby sa chránilo zdravie ľudí. „Pri mnohých týchto výrobkoch, o ktorých sa hovorí, že sú zdravšie ako cigarety, štúdie hovoria, že to tak vôbec nie je. Čiže aby sme nevystavovali ľudí produktom, ktoré sú cenovo dostupnejšie, s presvedčením, že sú pre nich zdravšie,“ vysvetlila.
Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) spresnila, že to nie je len o tabaku, ale o rôznych nikotínových výrobkoch, o žuvacom tabaku a podobne, a o harmonizácii pravidiel. „Máme rôzne úrovne zdaňovania tabakových výrobkov alebo výrobkov používaných ako náhrada fajčenia v členských štátoch. Chceme vytvoriť lepší spoločný trh, aby neboli zvýhodnené a znevýhodnené krajiny, aby sa nemuselo nakupovať výhodnejšie z iného členského štátu, aby boli spoločné pravidlá, neunikali peniaze, jednoducho spoločná regulácia v tejto oblasti,“ povedala s dôrazom, že cieľom je aj snaha zlepšovať zdravie a životný štýl ľudí. „Nie je to len hľadanie dodatočných zdrojov do rozpočtu EÚ, hoci cezhraničné zdaňovanie týchto výrobkov by mohlo byť ďalším zdrojom,“ priznala.
Branislav Ondruš zvolený za Hlas-SD vníma dva dôležité momenty legislatívy - dane a zdravie. Tvrdí, že výrobcovia nikotínových náhrad tabakových výrobkov presadzujú, aby platili nižšie dane oproti tým tabakovým, čo považuje za neprijateľné, lebo aj nikotínové výrobky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí a ide iba o vyššie zisky nadnárodných korporácií. „Vidím tlak, ktorý zodpovedá záujmom výrobcov, kašle na záujmy spoločnosti a jednotlivých ľudí a tvári sa, akoby výrobky obsahujúce nikotín boli spoločensky užitočnejšie a zdravotne menej škodlivé ako iné. Máme veľa dôkazov, že to nie je pravda,“ skonštatoval.
Treba sa podľa neho pýtať, kam výnosy z takejto dane majú smerovať a tvrdí, že by malo ísť o príjmy národných štátov. „Nebránim sa hľadaniu nových zdrojov príjmov EÚ, ale nesúhlasím, aby sa vytvárali spôsobom, že zoberieme niečo národným štátom,“ odkázal.
Martin Hojsík (PS) upozornil, že by nešlo o žiadne skokové zvyšovanie cien nikotínových výrobkov, ale postupné. „Nie je to ten najväčší zdroj, ale aj v rámci Slovenska hovoríme o tom, že chceme zdaňovať veci, ktoré sú škodlivé, aby sme mohli znižovať napríklad odvodové zaťaženie. Aj o tom to je. Treba namiešať mix tak, aby boli viac zdanené veci, ktoré nie sú spoločensky prospešné, ktoré škodia zdraviu a aby boli nižšie náklady na prácu, aby ľuďom zostalo viac v peňaženkách na konci dňa,“ povedal.
Potvrdil, že už teraz cítiť silný tlak a lobing nikotínového priemyslu a cítiť aj záujmy niektorých členských krajín, napríklad Švédska, ktoré má silnú tradíciu žuvacieho tabaku. „Majú záujem predávať tieto legálne drogy, aby mali čo najširšie možnosti, a preto, samozrejme, lobujú,“ opísal situáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)