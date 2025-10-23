< sekcia Ekonomika
EP odmieta škrty v rozpočte, ktoré presadzujú členské krajiny
Autor TASR
Štrasburg 23. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (22. 10.) predložili svoju predstavu o rozpočte EÚ na rok 2026, žiadajú takmer o 600 miliónov eur viac ako Európska komisia (EK) so spresnením, že ide o rozpočet, ktorý by mal posilniť kľúčové priority EÚ, podporiť výskum, konkurencieschopnosť a obranu, informuje spravodajca TASR.
Rozpočtové stanovisko EP podporilo 384 poslancov, 202 bolo proti a 58 sa zdržalo hlasovania. Parlament stanovil celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2026 na 193,9 miliardy eur, čo je nárast o 597,8 milióna v porovnaní s návrhom EK. Poslanci chcú celkovú úroveň skutočných platieb vyplatených príjemcom vo výške 192,6 miliardy eur.
EP zdôraznil, že uprostred globálnej nestability, bezpečnostných hrozieb, rastúceho protekcionizmu a zhoršujúcej sa zmeny klímy, Únia potrebuje silný rozpočet zameraný na investície na podporu ľudí a ich priorít. Poslanci obnovili rozpočtové výdavky vo výške 1,3 miliardy eur na základné programy, ktoré ministri členských krajín (Rada EÚ) znížili v septembri, na pôvodné úrovne navrhované eurokomisiou.
Konkrétne, europoslanci chcú zvýšiť financie pre program Horizont Európa o 60 miliónov eur a pre dopravné a energetické siete o 80 miliónov eur s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest a cezhraničnú infraštruktúru. Posilniť chcú aj financovanie zdravotníctva a vzdelávania zvýšením zdrojov pre programy EU4Health a Erasmus+ o päť miliónov eur.
Vzhľadom na rastúce ceny potravín a potrebu potravinovej bezpečnosti europoslanci navrhujú zvýšiť podporu pre mladých poľnohospodárov (ďalších 23 miliónov eur) a pre ďalšie priority v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalších 40 miliónov eur). S odkazom na rastúci počet prírodných katastrof EP navrhol pridať 30 miliónov eur do mechanizmu civilnej ochrany. A na vojenskú mobilitu by podľa poslancov mala EÚ pridať ďalšie zdroje vo výške 35 miliónov eur.
Europoslanci zároveň presadzujú dodatočných 35 miliónov eur pre krajiny južného susedstva EÚ a zvýšenie o 25 miliónov eur pre východné susedstvo. Oblasť humanitárnej pomoci chcú europoslanci zvýšiť o 50 miliónov eur.
V roku 2026 bude EÚ čeliť neočakávanému prekročeniu nákladov na pôžičky pre ozdravný program EÚ budúcej generácie (NGEU) o 4,2 miliardy eur, čo je dvojnásobok prognózy EK. Europoslanci upozornili, že to nesmie znížiť financovanie základných programov, ako sú Erasmus+ alebo EU4health, a odmietajú škrty, ktoré urobili vlády EÚ, v pôvodných sumách navrhnutých eurokomisiou.
Po odhlasovaní návrhu budúcoročného rozpočtu v pléne EP sa začínajú trojtýždňové rokovania s Radou EÚ s cieľom dosiahnuť dohodu o konečnej podobe rozpočtu do konca roka. Prvé kolo rokovaní sa očakáva 4. novembra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
