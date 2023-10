EP odmietol škrty členských štátov v rozpočte EÚ na rok 2024

Brusel/Štrasburg 18. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu navrhli zvýšiť rozpočet EÚ na rok 2024 s cieľom riešiť dôsledky ruskej vojny proti Ukrajine, podporiť malé a stredné podniky, mladých ľudí a výskum a posilniť strategickú autonómiu EÚ.



Podľa poslancov nový geopolitický a hospodársky kontext spojený so zhoršujúcou sa krízou v oblasti klímy a biodiverzity viedol k vzniku nových politických potrieb.



Pripomenuli obmedzenia súčasného finančného usporiadania EÚ a zosúladili svoju pozíciu k rozpočtu na rok 2024 so svojou pozíciou k navrhovanej revízii dlhodobého rozpočtu EÚ v polovici trvania, v rámci ktorej EP očakáva, že do rozpočtu EÚ v rokoch 2024 - 2027 pribudne až 75,8 miliardy eur.



Poslanci v rámci plánovaného zvýšenia rozpočtu na rok 2024 posilnili iniciatívy na zlepšenie strategickej autonómie EÚ, ale aj položky určené na humanitárnu pomoc, migráciu a vonkajšiu pomoc.



Parlament odmietol škrty členských krajín (Rada EÚ) vo výške 772 miliónov eur a trvá na úrovni pôvodného návrhu rozpočtu z dielne Európskej komisie.



Poslanci navrhli zvýšiť financovanie programov a politík, ktoré považujú za nevyhnutné na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine a vysokých cien energie. To ďalej pomôže obnove po pandémii a posilní zelenú transformáciu a podporí mladých ľudí posilnením programu Erasmus+ zohľadnením vyššej inflácie a vyšších životných nákladov.



Za pozíciu EP zahlasovalo 424 poslancov, 101 bolo proti a 102 sa hlasovania zdržalo.



Hlasovaním v pléne EP sa začínajú trojtýždňové "zmierovacie" rozhovory s Radou EÚ s cieľom dosiahnuť dohodu medzi oboma inštitúciami včas pre prípravu rozpočtu na budúci rok, o ktorom bude europarlament hlasovať a ktorý podpíše jeho predsedníčka do konca tohto roka.