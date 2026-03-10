< sekcia Ekonomika
EP odobril Borisa Vujčiča z Chorvátska na post viceprezidenta ECB
Funkcia viceprezidenta ECB sa uvoľňuje 31. mája v dôsledku skončenia mandátu Španiela Luisa De Guindosa.
Autor TASR
Štrasburg 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili nomináciu Borisa Vujčiča z Chorvátska na post viceprezidenta Európskej centrálnej banky (ECB). Informuje o tom spravodajca TASR.
Hlasovanie v pléne potvrdilo predošlé stanovisko Výboru EP pre hospodárske a menové veci, ktoré už 26. februára vydalo kladné stanovisko v prospech Vujčiča, ktorý je guvernérom Chorvátskej národnej banky. V pléne zaň zahlasovalo 460 poslancov, 68 bolo proti a 91 sa zdržalo hlasovania.
Funkcia viceprezidenta ECB sa uvoľňuje 31. mája v dôsledku skončenia mandátu Španiela Luisa De Guindosa. Znamená to, že stredoeurópske a východoeurópske krajiny, ktoré tvoria tretinu členov eurozóny (po vstupe Bulharska), budú mať po prvýkrát kandidáta z vlastných radov v najvyššom vedení ECB.
Článok 283 Zmluvy o EÚ stanovuje, že prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov Výkonnej rady ECB vymenúvajú šéfovia vlád a štátov (Európska rada) kvalifikovanou väčšinou, a to na odporúčanie ministrov financií a po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
