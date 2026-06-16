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EP odobril colnú legislatívu vyplývajúcu z obchodnej dohody EÚ - USA
Hlavný návrh nariadenia, za ktorý zahlasovalo 440 poslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania, ruší clá na všetok priemyselný tovar z USA.
Autor TASR
Štrasburg 16. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok s konečnou platnosťou schválili dva právne predpisy, ktorými sa vykonávajú colné záväzky Európskej únie (EÚ) v rámci spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025. Informuje o tom spravodajca TASR.
Hlavný návrh nariadenia, za ktorý zahlasovalo 440 poslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania, ruší clá na všetok priemyselný tovar z USA a poskytuje preferenčný prístup na trh pre širokú škálu morských plodov a poľnohospodárskych amerických výrobkov.
Druhý návrh nariadenia, ktorý bol schválený 444 hlasmi za, 152 proti a 54 sa zdržalo hlasovania, sa týka predĺženia bezcolného dovozu homárov. Po novom zahŕňa aj spracované homáre.
Na oboch návrhoch sa už predtým dohodli vyjednávači EP a Rady EÚ.
Platnosť hlavného nariadenia o dovoze priemyselných a agropotravinárskych výrobkov sa skončí 31. decembra 2029. Európska komisia (EK) do 30. júna 2029 posúdi obchodné účinky nariadenia na priemysel, poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky v EÚ, ako aj zmeny v štruktúre obchodu s tretími krajinami. V prípade potreby predloží legislatívny návrh na predĺženie platnosti nariadenia.
USA v auguste 2025 rozšírili zoznam výrobkov „odvodených“ z ocele a hliníka, na ktoré sa vzťahujú clá. Doplnili doň 407 kategórií výrobkov. Podľa EP nové clá zvýšili mieru nestability obchodu. Poslanci trvali na tom, aby sa táto otázka riešila v hlavnom nariadení. V dôsledku toho bude EK môcť pozastaviť colné preferencie, ak budú USA k 31. decembru 2026 na deriváty ocele a hliníka z EÚ naďalej uplatňovať colnú sadzbu vyššiu ako 15 %. Komisia do 1. decembra 2026 predloží správu o colnom zaobchádzaní s týmito výrobkami.
EK bude môcť pozastaviť colné preferencie aj vtedy, ak Spojené štáty nevyriešia obavy EÚ týkajúce sa colného zaobchádzania s vývozom z Únie, na ktorý sa do 24. februára 2026 vzťahoval celkový colný strop vo výške 15 %.
Europarlament a Rada EÚ sa dohodli aj na zavedení ochranného mechanizmu pre prípad, že by colné preferencie udelené USA viedli k nárastu objemu dovozu, ktorý by mohol vážne poškodiť priemysel EÚ vrátane agrosektora. Komisia bude môcť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy alebo na základe informácií, ktoré poskytne jeden alebo viacero členských štátov alebo EP.
Po schválení EP musia oba právne predpisy formálne schváliť aj členské štáty, účinnosť nadobudnú deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Hlavný návrh nariadenia, za ktorý zahlasovalo 440 poslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania, ruší clá na všetok priemyselný tovar z USA a poskytuje preferenčný prístup na trh pre širokú škálu morských plodov a poľnohospodárskych amerických výrobkov.
Druhý návrh nariadenia, ktorý bol schválený 444 hlasmi za, 152 proti a 54 sa zdržalo hlasovania, sa týka predĺženia bezcolného dovozu homárov. Po novom zahŕňa aj spracované homáre.
Na oboch návrhoch sa už predtým dohodli vyjednávači EP a Rady EÚ.
Platnosť hlavného nariadenia o dovoze priemyselných a agropotravinárskych výrobkov sa skončí 31. decembra 2029. Európska komisia (EK) do 30. júna 2029 posúdi obchodné účinky nariadenia na priemysel, poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky v EÚ, ako aj zmeny v štruktúre obchodu s tretími krajinami. V prípade potreby predloží legislatívny návrh na predĺženie platnosti nariadenia.
USA v auguste 2025 rozšírili zoznam výrobkov „odvodených“ z ocele a hliníka, na ktoré sa vzťahujú clá. Doplnili doň 407 kategórií výrobkov. Podľa EP nové clá zvýšili mieru nestability obchodu. Poslanci trvali na tom, aby sa táto otázka riešila v hlavnom nariadení. V dôsledku toho bude EK môcť pozastaviť colné preferencie, ak budú USA k 31. decembru 2026 na deriváty ocele a hliníka z EÚ naďalej uplatňovať colnú sadzbu vyššiu ako 15 %. Komisia do 1. decembra 2026 predloží správu o colnom zaobchádzaní s týmito výrobkami.
EK bude môcť pozastaviť colné preferencie aj vtedy, ak Spojené štáty nevyriešia obavy EÚ týkajúce sa colného zaobchádzania s vývozom z Únie, na ktorý sa do 24. februára 2026 vzťahoval celkový colný strop vo výške 15 %.
Europarlament a Rada EÚ sa dohodli aj na zavedení ochranného mechanizmu pre prípad, že by colné preferencie udelené USA viedli k nárastu objemu dovozu, ktorý by mohol vážne poškodiť priemysel EÚ vrátane agrosektora. Komisia bude môcť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy alebo na základe informácií, ktoré poskytne jeden alebo viacero členských štátov alebo EP.
Po schválení EP musia oba právne predpisy formálne schváliť aj členské štáty, účinnosť nadobudnú deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)