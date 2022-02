EP odobril dohodu o zmene spoplatňovania ciest pre nákladné autá

Brusel/Štrasburg 17. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok definitívne odhlasovali dohodu s vyjednávačmi Rady EÚ z júna 2021, ktorá sa týka pravidiel spoplatňovania ciest transeurópskej cestnej siete pre kamióny, autobusy či autokary.



Nové pravidlá sú založené na princípe "znečisťovateľ platí" a "používateľ platí" a povedú k zrušeniu časovo ohraničených poplatkov pre ťažké úžitkové vozidlá v štátoch EÚ, ktoré stále využívajú tento typ spoplatnenia, a ich nahradeniu poplatkami na základe skutočne prejdenej vzdialenosti. EP v správe pre médiá upozornil, že vďaka tomu budú lepšie fungovať zásady "znečisťovateľ platí".



Schválená dohoda nenúti členské štáty EÚ, aby spoplatňovali vozidlá používajúce ich cesty. Ak sa tak však rozhodnú urobiť, budú musieť dodržiavať pravidlá EÚ.



Poslanci EP zabezpečili, že členské štáty do ôsmich rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel postupne vyradia z používania časovo ohraničené diaľničné známky pre ťažké úžitkové vozidlá (nákladné autá, nákladné autá a autobusy) v rámci základnej siete TEN-T a nahradia ich mýtnymi poplatkami, čiže spoplatnením vzdialenosti.



Členské štáty si však budú môcť ponechať diaľničné známky pre konkrétne časti tejto siete, ak dokážu, že nový spôsob spoplatňovania by bol neúmerný k očakávaným príjmom.



V záujme podporiť širšie používanie vozidiel šetrnejších k životnému prostrediu krajiny EÚ budú musieť od roku 2026 stanoviť rôzne sadzby cestných poplatkov na základe emisií CO2 pre nákladné autá a autobusy a na základe environmentálnych vlastností pre dodávky a mikrobusy. Tiež budú musieť výrazne znížiť poplatky za vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami.



Podľa nových pravidiel budú diaľničné známky platné na kratšie obdobia (jeden deň, týždeň alebo desať dní) a budú mať cenové stropy, ktoré možno uvaliť na osobné autá, aby sa zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie voči príležitostným vodičom z iných krajín EÚ.



Tie krajiny EÚ, ktoré chcú spoplatňovať aj ľahšie vozidlá, ako sú dodávky, mikrobusy a osobné autá, si budú môcť aj naďalej vybrať medzi mýtnym systémom alebo systémom diaľničných známok.



Europoslanci do dohody presadili, že tri roky po nadobudnutí účinnosti pravidiel budú členské štáty podávať správy o mýte a vyberaných poplatkoch na ich území vrátane informácií o tom, ako tieto príjmy využívajú.



Poslanci EP chcú, aby príjmy z týchto poplatkov prispeli k udržateľnej doprave, infraštruktúre a mobilite.