EP odobril hospodárenie inštitúcií EÚ v roku 2023, okrem dvoch z nich

Brusel/Štrasburg 7. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu udelili absolutórium Európskej komisii (EK) a všetkým inštitúciám a orgánom EÚ, okrem Rady EÚ a Agentúry EÚ pre azyl, čím schválili spôsob, akým spravovali im pridelený rozpočet v roku 2023. Európska komisia hlasovanie europoslancov privítala, informuje bruselský spravodajca TASR.



Poslanci na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili rozpočtové riadenie Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za viac ako 95 % výdavkov EÚ. Varovali však, že štrukturálne problémy podkopávajú finančnú dôveryhodnosť Únie a realizáciu jej politík.



Za udelenia absolutória zahlasovalo 412 poslancov, 245 bolo proti a piati sa zdržali hlasovania.



Európski zákonodarcovia uviedli, že ich znepokojuje 5,6-percentná chybovosť vo výdavkoch EÚ, ktorá sa zvyšuje už tretí rok po sebe. Vyzvali preto eurokomisiu, aby do štyroch mesiacov predložila jasný akčný plán na zníženie chýb. Požiadali tiež o prijatie prísnejších mechanizmov na odhaľovanie a kontrolu podvodov, jasnejšie definície míľnikov a cieľov a zabránenie dvojitému financovaniu a využívaniu už existujúcich projektov pre Nástroj na obnovu a odolnosť (RRF).



Správa EP uvádza, že nezaplatené záväzky vzrástli v roku 2023 na rekordných 543 miliárd eur - vyše dvojnásobok ročného rozpočtu EÚ. Tento stav predstavuje riziko oneskorenej implementácie programov.



Do konca roka 2023 pôžičky EÚ predstavovali 458,5 miliardy eur, pričom sa očakáva ich ďalší nárast. Zvyšovanie úrokových sadzieb a absencia plánu splácania by podľa europoslancov mohli ohroziť fiškálnu stabilitu a obmedziť budúce opatrenia EÚ.



Parlament zdôraznil, že požaduje plnú finančnú transparentnosť aj pre mimovládne organizácie a zástupcov záujmových skupín - všetky subjekty musia byť registrované v registri transparentnosti EÚ a musia zverejňovať svojich hlavných donorov. Predpokladom prístupu k inštitúciám EÚ a financovaniu by malo byť zosúladenie týchto subjektov s hodnotami EÚ a vysledovateľnosť im udelených finančných prostriedkov.



Europoslanci odložili na neskôr udelenie absolutória Rade EÚ (členské štáty) z dôvodu nedostatočnej spolupráce s EP. Odložili tiež udelenie absolutória aj Agentúre EÚ pre azyl s odvolaním sa na znepokojujúce závery vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré podľa nich ohrozujú stabilitu, riadenie a povesť tejto agentúry.











