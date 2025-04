EP odobril oddialenie platnosti zákonov o náležitej starostlivosti

Brusel/Štrasburg 3. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok odhlasovali odloženie dátumov uplatňovania nových zákonov EÚ o náležitej starostlivosti a vykazovaní udržateľnosti, ktoré sú zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh Európskej komisie o pravidlách náležitej starostlivosti zahlasovalo 531 poslancov, 69 bolo proti a 17 sa zdržalo hlasovania.



Nové pravidlá náležitej starostlivosti vyžadujú od spoločností a firiem, aby zmiernili svoj negatívny vplyv na ľudí a planétu. Europoslanci odobrili návrh, aby členské štáty dostali k dispozícii ďalší rok - do 26. júla 2027 - na transpozíciu pravidiel EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.



Predĺženie o jeden rok sa bude vzťahovať aj na prvú vlnu zahrnutých podnikov. Ide o spoločnosti z EÚ s viac ako 5000 zamestnancami a čistým obratom vyšším ako 1,5 miliardy eur a tiež o firmy mimo EÚ s obratom nad touto hranicou v EÚ. Tieto spoločnosti budú musieť nové pravidlá uplatňovať až od roku 2028.



Dátum uplatňovania bude rovnaký aj pre druhú vlnu firiem, čiže spoločnosti pôsobiace v EÚ s viac ako 3000 zamestnancami a čistým obratom vyšším ako 900 miliónov eur a spoločnosti mimo EÚ s obratom nad touto hranicou vygenerovaným v Únii.



Uplatňovanie smernice o vykazovaní udržateľnosti sa oneskorí o dva roky v prípade tretej vlny spoločností - firmy s viac ako 250 zamestnancami budú musieť prvýkrát podať správu o svojich sociálnych a environmentálnych opatreniach za predchádzajúci finančný rok až v roku 2028. Pre malé a stredné podniky kótované na burze to platí ešte o rok neskôr, v roku 2029.



Európska komisia koncom februára tohto roku predstavila zjednodušujúci legislatívny balík, takzvaný Omnibus I, spolu so smernicou, ktorá odďaľuje uplatňovanie pravidiel vykazovania udržateľnosti a náležitej starostlivosti.



S cieľom urýchliť prijatie týchto opatrení EP v utorok (1. 4.) rozhodol, že sa bude návrhom zaoberať v rámci naliehavého legislatívneho postupu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)