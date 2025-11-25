< sekcia Ekonomika
EP odobril pravidlá na ochranu detí pred nebezpečnými hračkami
Členské štáty a priemyselné subjekty, ktorých sa smernica týka, budú mať na implementáciu nových opatrení prechodné obdobie v dĺžke štyri a pol roka.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 25. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu potvrdili dohodu s členskými štátmi (Rada EÚ) o nových pravidlách bezpečnosti hračiek s cieľom zlepšiť ochranu zdravia a vývoja detí. Informuje o tom spravodajca TASR.
EP v správe pre médiá pripomenul, že aj napriek tomu, že trh EÚ patrí medzi najbezpečnejšie na svete, nebezpečné hračky sa stále dostávajú deťom do rúk. Aktualizácia existujúcej smernice z roku 2009 prichádza v reakcii na nárast online nákupov - aj z krajín mimo EÚ, a používanie digitálnych technológií.
Členské štáty a priemyselné subjekty, ktorých sa smernica týka, budú mať na implementáciu nových opatrení prechodné obdobie v dĺžke štyri a pol roka.
Súčasný zákaz karcinogénnych a mutagénnych látok a látok poškodzujúcich reprodukciu sa rozšíri aj na chemikálie, ktoré sú pre deti zvlášť škodlivé. Ide o látky, ako sú endokrinné disruptory, látky, ktoré poškodzujú respiračný systém a chemikálie toxické pre kožu a iné orgány. Zakázané bude aj úmyselné použitie per- a polyfluóralkylových látok (PFAS) a najnebezpečnejších druhov bisfenolu v hračkách.
V hračkách určených pre deti do troch rokov a tých, ktoré si deti môžu vkladať do úst, bude zakázané aj použitie alergénnych vonných látok.
Pred uvedením hračky na trh budú výrobcovia povinní posúdiť jej bezpečnosť z hľadiska všetkých potenciálnych rizík - chemických, fyzikálnych, mechanických i elektrických. Otestujú aj horľavosť, hygienickosť a rádioaktivitu príslušnej hračky.
K bezpečnosti hračiek majú prispieť i efektívnejšie colné kontroly. Všetky hračky budú musieť mať jasne viditeľný digitálny pas výrobku, ktorým sa preukáže ich súlad s príslušnými bezpečnostnými normami. Digitálny pas zlepší vysledovateľnosť hračiek a zjednoduší dohľad nad trhom a colné kontroly.
Nariadenie objasňuje a sprísňuje požiadavky na hospodárske subjekty (výrobcovia, dovozcovia, distribútori a poskytovatelia služieb). Výrobcovia budú povinní uvádzať bezpečnostné varovania v ľahko zrozumiteľnom jazyku a ak sa v súvislosti s nejakou hračkou vyskytnú riziká, budú musieť prijať nápravné opatrenia a bezodkladne informovať orgány dohľadu nad trhom a spotrebiteľov.
Online trhoviská budú musieť svoje platformy navrhnúť tak, aby predajcom hračiek umožňovali zobrazovať označenie CE, bezpečnostné upozornenia, ako aj digitálne pasy výrobkov. Hračky, ktoré nebudú spĺňať bezpečnostné pravidlá, budú podľa zákona o digitálnych službách považované za „nezákonný obsah“.
Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
