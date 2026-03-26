EP odobril pravidlá pri zlyhaní bánk v ochrane vkladateľov
Autor TASR
Brusel 26. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli prijali rozšírenie pravidiel EÚ o riadnom riešení krízových situácií zlyhávajúcich bánk s cieľom minimalizovať hospodárske narušenie a chrániť vkladateľov. Na správu EP upozornil spravodajca TASR.
Nové pravidlá rozširujú rozsah pôsobnosti bánk, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o zlyhaní bánk. To má lepšie chrániť peniaze daňových poplatníkov. Takisto umožňujú orgánom účinnejšie riadiť potenciálne úpadky bánk a harmonizovať ochranu vkladateľov v celej EÚ.
V prípade insolvenčného konania alebo v konaní o riešení krízovej situácie má systém ochrany vkladov najvyššiu prioritu v hierarchii splácania. Ide o systém financovaný odvetvím, ktorý chráni vklady v rozsahu jeho pôsobnosti až do výšky 100.000 eur a potom tieto finančné prostriedky vymáha ako privilegovaný veriteľ. Druhú úroveň tvoria maloobchodní vkladatelia a mikropodniky, malé a stredné podniky, po ktorých nasledujú malé verejné orgány, ako sú obce a regionálne samosprávy v tretej úrovni, za predpokladu, že žiadny z nich nie je profesionálnym investorom.
Okrem štandardnej záruky EÚ vo výške 100.000 eur na vkladateľa a banku budú chránené aj určité vklady spojené s transakciami s nehnuteľnosťami, a to v rozmedzí od 500.000 eur do 2,5 milióna eur v závislosti od okolností.
Rámec riešenia krízových situácií, ktorý vlády a regulačné orgány používajú na bezpečnú reštrukturalizáciu alebo likvidáciu zlyhávajúcich bánk a zároveň na ochranu vkladateľov a finančnej stability, sa bude po novom vzťahovať aj na malé a stredné banky, ak sa to považuje za verejný záujem.
Na získanie prístupu k externým finančným prostriedkom musia investori a veritelia zlyhávajúcej banky najprv absorbovať straty rovnajúce sa najmenej 8 % celkových záväzkov a vlastných zdrojov banky. Takzvaný mechanizmus „preklenutia medzery“ umožňuje, aby finančné prostriedky systému ochrany vkladov pomohli splniť túto požiadavku minimálneho rozdelenia strát vo výške 8 %, ak banka financovaná z vkladov nemá dostatočnú kapacitu na absorpciu strát. Uľahčuje sa tým plynulejší prevod obchodnej činnosti banky a zabezpečuje sa riadny odchod z trhu.
Europoslanci trvali na tom, aby sa zjednodušili podmienky používania tohto mechanizmu, aby sa zachoval ako životaschopná možnosť pre menšie banky.
Prijatý balík pozostáva z troch legislatívnych spisov - smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD), nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (SRMR) a smernica o systémoch ochrany vkladov (DGSD).
Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Budú sa uplatňovať (s určitými výnimkami) po uplynutí 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
