EP odobril pravidlá vykazovania informácií o udržateľnosti pre podniky
Prepracované pravidlá sa týkajú podstatne menšieho počtu podnikov, pričom v niektorých oblastiach sa zníži aj administratívna záťaž pre podnikateľov, čo má posilniť konkurencieschopnosť EÚ.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 16. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili predbežnú dohodu s členskými štátmi EÚ týkajúcu sa aktualizovaných pravidiel vykazovania informácií o udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre podniky. Podľa správy EP o tom informuje spravodajca TASR.
Povinné vykazovanie informácií o sociálnych a environmentálnych aspektoch sa bude vzťahovať len na podniky EÚ, ktoré majú viac ako 1000 zamestnancov a čistý ročný obrat nad 450 miliónov eur. Platiť budú aj pre podniky mimo EÚ s čistým obratom v rámci EÚ nad 450 miliónov eur, ako aj pre ich dcérske podniky a pobočky, ktoré v Únii vygenerujú obrat vyšší ako 200 miliónov eur.
Požiadavky na vykazovanie informácií sa zjednodušia a odvetvové štandardy vykazovania sa stanú dobrovoľnými.
Aktualizované pravidlá znamenajú, že podniky, ktoré musia vykazovať informácie o udržateľnosti, nebudú prenášať túto zodpovednosť na svojich menších obchodných partnerov. Podniky s menej ako 1000 zamestnancami nebudú musieť svojim väčším partnerom poskytovať informácie nad rámec toho, čo zahŕňajú dobrovoľné štandardy vykazovania.
Európska komisia zriadi digitálny portál s prístupom k vzorom a usmerneniam týkajúcim sa unijných aj vnútroštátnych požiadaviek na vykazovanie, ktorý podnikom uľahčí dodržiavanie pravidiel.
Po novom bude povinnosti vykonávať náležitú starostlivosť s cieľom znížiť negatívny vplyv na ľudí a planétu podliehať menej podnikov. Revízia pravidiel určila, že táto povinnosť sa bude týkať len veľkých spoločností v EÚ s viac ako 5000 zamestnancami a čistým ročným obratom nad 1,5 miliardy eur, ako aj podnikov mimo EÚ, ktoré v rámci Únie dosahujú rovnaký obrat.
Od spoločností sa už nebudú vyžadovať plány prechodu, ktorých cieľom bolo zabezpečiť, aby bol obchodný model podniku v súlade s prechodom EÚ na udržateľné hospodárstvo. Ak podniky nebudú pravidlá uplatňovať správne, budú niesť zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni a budú im hroziť sankcie do výšky 3 % ich čistého celosvetového obratu.
Smernica o náležitej starostlivosti bude platiť od 26. júla 2029 pre všetky podniky.
Za pozmenenú smernicu v utorok zahlasovalo 428 poslancov, 218 bolo proti a 17 sa zdržalo hlasovania. Po jej formálnom odobrení Radou EÚ (členskými štátmi) nadobudne účinnosť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
