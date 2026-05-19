EP odobril preverovanie zahraničných investícií v citlivých odvetviach
Nové nariadenie musia ešte formálne schváliť členské štáty (Rada EÚ) predtým, ako nadobudne účinnosť a začne sa uplatňovať o 18 mesiacov neskôr.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili dohodu s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) ohľadom nariadenia o povinnom preverovaní zahraničných investícií v citlivých odvetviach, ako je obrana, polovodiče, umelá inteligencia, kritické suroviny a finančné služby. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cieľom inštitúcií EÚ je identifikovať a riešiť potenciálne riziká v oblasti bezpečnosti alebo verejného poriadku a zároveň zostať otvorený prílevu zahraničného kapitálu. Za túto možnosť zahlasovalo 508 europoslancov, 64 bolo proti a 90 sa zdržali hlasovania.
Nariadenie znamená, že postupy v rámci vnútroštátnych mechanizmov preverovania sa zefektívnia, aby sa znížila zložitosť a aby sa EÚ stala atraktívnejším miestom na investovanie. Zlepší sa spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za preverovanie a Európskou komisiou (EK), čím sa uľahčí koordinácia a spoločné opatrenia v oblasti cezhraničných bezpečnostných rizík.
Nový zákon sa bude vzťahovať aj na transakcie v rámci EÚ, pri ktorých je investor v konečnom dôsledku vo vlastníctve jednotlivcov alebo subjektov z krajiny mimo EÚ.
Nariadenie sa týka aj riešenia rizík pre hospodársku bezpečnosť vyplývajúcich zo zahraničných investícií - euroinštitúcie súhlasia s tým, že sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni Únie.
Komisia sa zaviazala prevziať iniciatívu pri stanovovaní podmienok pre zahraničné investície v konkrétnych strategických odvetviach, čo začiatkom marca (4. 3.) splnila predložením návrhu zákona o priemyselnom akcelerátore.
Francúzsky europoslanec a spravodajca EP pre túto oblasť Raphael Glucksmann vyhlásil, že dohoda o tomto nariadení „uzatvára kapitolu európskej naivity“.
„Niektoré zahraničné štáty sa nás snažia oslabiť. Obraciame stránku za úmyselnou slepotou členských štátov, ktorá umožnila zahraničným aktérom prevziať kontrolu nad citlivými odvetviami nášho hospodárstva. Práca v oblasti zahraničných investícií sa však ešte neskončila - boj za nezávislosť a suverenitu Európy pokračuje, teraz s navrhovaným zákonom o priemyselnom akcelerátore,“ vysvetlil Glucksmann.
Súčasné nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií nadobudlo účinnosť 11. októbra 2020. V nadväznosti na hodnotenie jeho fungovania EK v januári 2024 navrhla revíziu zákona s cieľom riešiť zistené nedostatky. Pandémia ochorenia COVID-19, agresia Ruska voči Ukrajine a iné geopolitické napätia zdôraznili potrebu byť schopný identifikovať riziká a urobiť viac na ochranu kritických aktív EÚ pred určitými investíciami.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
