EP odobril reformy pre udržateľnejší a odolnejší európsky trh s plynom

Brusel 11. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali plány na uľahčenie zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, vrátane vodíka, na trh Európskej únie (EÚ) s plynom.



Cieľom novej smernice a nariadenia o trhoch s plynom je dekarbonizácia energetického sektora EÚ, čím sa posilní výroba a integrácia obnoviteľných plynov a vodíka.



Tieto opatrenia sú určené na zabezpečenie dodávok energie narušených geopolitickými príčinami, najmä ruskou vojnou proti Ukrajine, a na riešenie klimatickej zmeny.



Poslanci sa pri rokovaniach s členskými štátmi (Rada EÚ) o tejto smernici zamerali na ustanovenia týkajúce sa transparentnosti, práv spotrebiteľov a podpory ľudí ohrozených energetickou chudobou. Za smernicu zahlasovalo 425 poslancov, 64 bolo proti a 100 sa zdržalo hlasovania.



Nové nariadenie, podporené 447 hlasmi (90 poslancov bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania), zas posilní mechanizmy pre spravodlivé stanovovanie cien a stabilné dodávky energie a umožní členským štátom obmedziť dovoz plynu z Ruska a Bieloruska.



Aktualizovaná smernica má za cieľ dekarbonizovať energetický sektor a obsahuje ustanovenia o právach spotrebiteľov, prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, o prístupe tretích strán a plánovaní integrovanej siete a o nezávislých regulačných orgánoch.



Aktualizované nariadenie prinúti existujúcu infraštruktúru zemného plynu integrovať vyšší podiel vodíka a obnoviteľných plynov prostredníctvom vysokých colných zliav. Zahŕňa ustanovenia na uľahčenie miešania vodíka so zemným plynom a obnoviteľnými plynmi a väčšiu spoluprácu EÚ v oblasti kvality a skladovania plynu.



Odobrená legislatíva zavedie spoločný systém nákupu plynu, aby sa zabránilo konkurencii medzi členskými štátmi, a pilotný projekt na posilnenie trhu EÚ s vodíkom na päť rokov.



Nariadenie sa zameriava aj na zvyšovanie investícií do vodíkovej infraštruktúry, najmä v uhoľných regiónoch, a podporuje prechod na udržateľné zdroje energie, ako je biometán a nízkouhlíkový vodík.



Podľa vyhlásenia spravodajcov pre túto legislatívu Jensa Geiera a Jerzyho Buzeka stredobodom rozvoja európskeho trhu s vodíkom budú najmä európsky oceliarsky a chemický priemysel, ktoré je ťažké dekarbonizovať. Nová legislatíva umožní postupné vyradenie fosílnych palív z priemyslu, zabezpečí európsku konkurencieschopnosť a zachová pracovné miesta v udržateľnom hospodárstve.



Platí tiež, že nové nariadenie premení súčasný trh s energiou na trh založený primárne na dvoch zdrojoch - zelenej elektrine a zelených plynoch. Znamená to obrovský krok smerom k splneniu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ na globálnych trhoch a tiež právnu možnosť pre krajiny EÚ zastaviť dovoz plynu z Ruska.



Oba texty, smernicu aj nariadenie, ešte musí formálne prijať Rada EÚ pred ich zverejnením v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)