EP odobril revíziu pravidiel EÚ o kontrolách technického stavu áut
Nemecký europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Jens Gieseke bude viesť rokovací tím europarlamentu pri vyjednávaniach s členskými štátmi.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 21. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválili začatie rokovaní s Radou EÚ (členské štáty) o revízii pravidiel EÚ o pravidelných kontrolách technického stavu a cestných kontrolách motorových vozidiel. Informuje o tom spravodajca TASR.
Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 369 poslancov, 126 bolo proti a 84 poslancov sa zdržalo hlasovania, znamená, že EP pristúpi k ďalšej fáze legislatívneho procesu preskúmania požiadaviek na pravidelné kontroly technického stavu vozidiel.
V rámci potvrdeného mandátu sú europoslanci za to, aby sa vodičom poskytlo viac spôsobov kontroly vozidla, ale nepodporujú snahu o skrátenie intervalov technických kontrol pre osobné automobily a dodávky staršie ako desať rokov z každých dvoch rokov na každý rok.
S cieľom bojovať proti podvodom s počítaním kilometrov a neoprávneným zásahom na trhu s ojazdenými vozidlami poslanci EP podporili požiadavku, aby opravovne vozidiel zaznamenávali údaje z tachometrov vozidiel a dodávok a aby výrobcovia zaznamenávali údaje z prepojených vozidiel do vnútroštátnej databázy. Aby sa však zabránilo nadbytočnej administratívnej záťaži pre malé a stredné podniky, poslanci chcú, aby táto požiadavka platila len vtedy, ak oprava trvá viac ako jednu hodinu.
Zákonodarcovia súhlasia s tým, že cestné kontroly by mali kontrolovať autá, motocykle, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy z hľadiska ich znečisťujúcich emisií a vyžadovať, aby sa vozidlá s potenciálne vysokými emisiami podrobili ďalším technickým kontrolám.
V roku 2025 Európska komisia predložila balík legislatívnych opatrení o technickom stave vozidiel, ktorého cieľom je aktualizovať minimálne normy pre kontroly vozidiel, doklady o evidencii vozidiel a cestné kontroly. Europoslanci už v apríli potvrdili svoje stanovisko k jednej časti balíka, k dokumentom o evidencii vozidiel.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
