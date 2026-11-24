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EP odobril zmenu pravidiel EÚ na podporu ekologickej agrovýroby
EP pripomenul, že z prieskumu Eurobarometra uskutočneného v roku 2024 vyplynulo, že logo ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ je medzi Európanmi najuznávanejšou značkou potravín.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok s definitívnou platnosťou schválil aktualizáciu pravidiel Európskej únie (EÚ) upravujúcich poskytovanie podpory európskym výrobcom potravín ekologickej poľnohospodárskej výroby. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za návrh zákona, na ktorom sa už dohodli vyjednávači europarlamentu a Rady EÚ (členské štáty), a ktorý posilní ochranu spotrebiteľov aj prevádzkovateľov, hlasovalo 486 poslancov, 39 bolo proti a 130 sa zdržalo hlasovania.
Podľa dohodnutého znenia legislatívy môžu výrobky dovážané z krajín mimo Únie používať logo ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ pri označovaní, prezentácii a reklame len vtedy, ak spĺňajú rovnocenné normy a prípadne aj dodatočné požiadavky na výrobu a kontrolu ako výrobky vyrobené v Únii. Cieľom týchto ustanovení je posilniť dôveru spotrebiteľov v ekologické potraviny a vytvoriť rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ aj mimo nej.
Malé podniky, ktoré predávajú nebalené produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby priamo spotrebiteľom, môžu byť oslobodené od postupov ekologickej certifikácie za predpokladu, že predávajú až 10.000 kilogramov ročne a ich ročný obrat je nižší ako 40.000 eur. Tieto údaje sa zdvojnásobili (z 5000 kg a 20.000 eur), aby z nich mohlo profitovať viac malých výrobcov.
Európska komisia s cieľom riešiť krížovú kontamináciu medzi ekologickými a neekologickými plodinami a rozdielne výklady členských štátov, od 31. decembra 2031 zverejní usmernenia o najlepších postupoch na predchádzanie krížovej kontaminácii v poľnohospodárskych podnikoch EÚ.
Talianska europoslankyňa a spravodajkyňa pre túto legislatívu Camilla Lauretiová v správe pre médiá uviedla, že cieľom je poskytnúť tomuto životne dôležitému odvetviu stabilný, súdržný a predvídateľný regulačný rámec, ktorý zjednoduší existujúce požiadavky a zabráni opakovaným legislatívnym revíziám po jeho zavedení.
„Regulačná stabilita je nevyhnutná na zachovanie prísnych noriem, ktoré sú základom kvality, konkurencieschopnosti a dobrého mena tohto odvetvia, a to v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlila Lauretiová. Dodala, že na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ekologickej výroby sú popri regulačnom rámci potrebné aj investície a podpora, čo je poslaním spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Predbežnú dohodu musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
EP pripomenul, že z prieskumu Eurobarometra uskutočneného v roku 2024 vyplynulo, že logo ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ je medzi Európanmi najuznávanejšou značkou potravín. Logo pomáha spotrebiteľom identifikovať produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a pomáha výrobcom uvádzať ich na trh v celej EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za návrh zákona, na ktorom sa už dohodli vyjednávači europarlamentu a Rady EÚ (členské štáty), a ktorý posilní ochranu spotrebiteľov aj prevádzkovateľov, hlasovalo 486 poslancov, 39 bolo proti a 130 sa zdržalo hlasovania.
Podľa dohodnutého znenia legislatívy môžu výrobky dovážané z krajín mimo Únie používať logo ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ pri označovaní, prezentácii a reklame len vtedy, ak spĺňajú rovnocenné normy a prípadne aj dodatočné požiadavky na výrobu a kontrolu ako výrobky vyrobené v Únii. Cieľom týchto ustanovení je posilniť dôveru spotrebiteľov v ekologické potraviny a vytvoriť rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ aj mimo nej.
Malé podniky, ktoré predávajú nebalené produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby priamo spotrebiteľom, môžu byť oslobodené od postupov ekologickej certifikácie za predpokladu, že predávajú až 10.000 kilogramov ročne a ich ročný obrat je nižší ako 40.000 eur. Tieto údaje sa zdvojnásobili (z 5000 kg a 20.000 eur), aby z nich mohlo profitovať viac malých výrobcov.
Európska komisia s cieľom riešiť krížovú kontamináciu medzi ekologickými a neekologickými plodinami a rozdielne výklady členských štátov, od 31. decembra 2031 zverejní usmernenia o najlepších postupoch na predchádzanie krížovej kontaminácii v poľnohospodárskych podnikoch EÚ.
Talianska europoslankyňa a spravodajkyňa pre túto legislatívu Camilla Lauretiová v správe pre médiá uviedla, že cieľom je poskytnúť tomuto životne dôležitému odvetviu stabilný, súdržný a predvídateľný regulačný rámec, ktorý zjednoduší existujúce požiadavky a zabráni opakovaným legislatívnym revíziám po jeho zavedení.
„Regulačná stabilita je nevyhnutná na zachovanie prísnych noriem, ktoré sú základom kvality, konkurencieschopnosti a dobrého mena tohto odvetvia, a to v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlila Lauretiová. Dodala, že na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ekologickej výroby sú popri regulačnom rámci potrebné aj investície a podpora, čo je poslaním spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Predbežnú dohodu musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
EP pripomenul, že z prieskumu Eurobarometra uskutočneného v roku 2024 vyplynulo, že logo ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ je medzi Európanmi najuznávanejšou značkou potravín. Logo pomáha spotrebiteľom identifikovať produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a pomáha výrobcom uvádzať ich na trh v celej EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)