Europarlament odobril znižovanie emisií CO2 pre nové osobné autá

Brusel/Štrasburg 14. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v rámci klimatického balíka "Fit for 55" odsúhlasili nové ciele znižovania emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.



Za vyjednávanie EP s členskými krajinami (Rada EÚ) o revidovaných emisných normách CO2 pre nové automobily a dodávky zahlasovalo 340 poslancov, 279 bolo proti a 21 sa zdržalo hlasovania.



Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035, pričom cieľom pre celý vozový park EÚ je znížiť emisie CO2 produkované novými automobilmi a dodávkami o 100 % v porovnaní s rokom 2021.



Priebežné ciele zníženia emisií do roku 2030 predstavujú 55 % v prípade automobilov a 50 % v prípade dodávok.



Európska komisia (EK) do roku 2025 predloží metodiku hodnotenia a vykazovania údajov o emisiách CO2 počas celého životného cyklu osobných automobilov a dodávok predávaných na trhu EÚ.



Do decembra 2026 bude EK monitorovať rozdiely medzi emisnými limitmi a údajmi o skutočnej spotrebe paliva a energie, predloží správu o metodike úpravy špecifických emisií CO2 konkrétnych výrobcov a navrhne vhodné následné opatrenia.



Výrobcom, ktorí v príslušnom kalendárnom roku vyrobia len malé množstvo vozidiel (1000 až 10.000 osobných automobilov alebo 1000 až 22.000 dodávok), možno udeliť výnimku až do konca roka 2035. Na tých, ktorí zaregistrujú menej ako 1000 nových vozidiel ročne, sa pravidlá naďalej nevzťahujú.



Súčasný mechanizmus stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV) odmeňuje výrobcov, ktorí predajú viac vozidiel s emisiami nižšími než 50 g CO2/km, ako sú napríklad elektrické vozidlá a vysokovýkonné plug-in hybridy. Tento mechanizmus sa upraví tak, aby zodpovedal očakávaným trendom predaja.



Na obdobie 2025 až 2029 je referenčná hodnota pre vozidlá ZLEV stanovená na úrovni 25 % pre predaj nových osobných automobilov a 17 % pre nové dodávky. Od roku 2030 bude táto forma stimulov zrušená.



Počnúc koncom roka 2025 bude EK každé dva roky zverejňovať správu, v ktorej bude hodnotiť pokrok smerom k bezemisnej cestnej mobilite.



Po hlasovaní v pléne EP bude musieť tento text formálne schváliť aj Rada EÚ. Krátko nato bude zverejnený v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)