EP odobril zrušenie dovozných ciel EÚ pre ukrajinský export o rok

Brusel 27. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) odobrili vo štvrtok návrh na zrušenie dovozných ciel EÚ pre ukrajinský export o ďalší rok s cieľom podporiť ekonomiku Ukrajiny.



Členovia výboru INTA schválili návrh na obnovenie pozastavenia dovozných ciel, antidumpingových ciel a záruk na ukrajinský vývoz do Európskej únie o ďalší rok. Rozhodnutie prijali na pozadí ruskej agresie voči Ukrajine, ktorá bráni Kyjevu voľne obchodovať so zvyškom sveta.



Pozastavenie ciel sa vzťahuje na ovocie a zeleninu podliehajúce systému vstupných cien, ako aj na poľnohospodárske produkty a spracované poľnohospodárske produkty podliehajúce colným kvótam.



Priemyselné výrobky od 1. januára 2023 podliehajú nulovým clám podľa dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, takže nie sú zahrnuté v novom návrhu INTA.



Za návrh správy lotyšskej europoslankyne a stálej spravodajkyne EP pre Ukrajinu Sandry Kalniete zahlasovalo 27 členov výboru, jeden poslanec bol proti a siedmi sa hlasovania zdržali.



"Podporujem obnovenie obchodno-liberalizačných opatrení, ktoré v súčasnosti pomáhajú zabezpečiť Ukrajine kontinuitu a stabilitu obchodu uprostred brutálnej vojny spôsobenej Ruskom. Tieto opatrenia sú kľúčové pre posilnenie odolnosti Ukrajiny v súčasnosti a aj s ohľadom na budúcnosť, keďže pracujeme na postupnej integrácii Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ," uviedla poslankyňa Kalniete v správe pre médiá.



Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou upravuje asociačná dohoda. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je súčasťou tejto dohody, zabezpečuje ukrajinským podnikom od roku 2016 preferenčný prístup na jednotný trh EÚ.



Podľa údajov Európskej komisie je EÚ najväčším obchodným partnerom Ukrajiny s podielom 39,5 % na jej obchodnom obrate v roku 2021. Pre EÚ je Ukrajina 15. najväčším obchodným partnerom s podielom približne 1,2 % na celkových obchodných tokoch eurobloku.



O návrhu správy výboru INTA by mali hlasovať všetci poslanci EP počas májového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Opatrenie sa začne uplatňovať v nasledujúci deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.