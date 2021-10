Plány obnovy Maďarska a Poľska treba schváliť až po odstránení obáv

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Maďarsko a Poľsko musia preukázať väčšiu transparentnosť pri alokácii zdrojov pre ich národné plány obnovy a odolnosti. Uviedli v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas diskusie v Štrasburgu s eurokomisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim zameranej na plány obnovy po koronakríze.



Gentiloni poslancov informoval o tom, že doteraz bolo schválených 22 z 25 predložených národných plánov obnovy. Bulharsko a Holandsko svoje plány ešte Európskej komisii na posúdenie nepredložili a plány zaslané Maďarskom, Poľskom a Švédskom čakajú na schválenie exekutívy EÚ.



Eurokomisár spresnil, že kým eurokomisia nedokončí hodnotenie zostávajúcich troch plánov, neposkytne žiadne stanoviská o ich predbežnom posúdení alebo o jednotlivých národných plánoch.



Väčšina poslancov počas rozpravy totiž vyzvala na to, aby sa zaistilo správne prideľovanie finančných prostriedkov v Maďarsku a Poľsku. To znamená, aby bol schvaľovací proces transparentnejší a umožnil európskym zákonodarcom porozumieť krokom, ktoré maďarská a poľská vláda podnikli, s cieľom riešiť obavy týkajúce sa právneho štátu, útokov na súdnictvo, prednostného práva EÚ, procesov verejného obstarávania, korupcie či nerovnakého zaobchádzania s menšinami.



Viacero poslancov EP uviedlo, že eurokomisia by nemala schváliť plány obnovy Maďarska a Poľska, pokiaľ nebudú riadne odstránené všetky nedostatky v súlade s pravidlami rozpočtovej podmienenosti chrániacimi finančné záujmy EÚ a peniaze daňových poplatníkov.



Europoslanci počas rozpravy zdôraznili, že nekonajú proti záujmom bežných maďarských a poľských občanov, ale naopak, chcú sa uistiť, že peniaze z EÚ pôjdu ľuďom a spoločnostiam v núdzi, nie v prospech skorumpovaných politikov či s nimi spriaznených oligarchov.











