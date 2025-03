EP podporí riešenia pre zlepšenie dostupnosti bývania v EÚ

Brusel/Štrasburg 10. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v januári personálne dotvoril novovzniknutý výbor pre bytovú krízu v EÚ (HOUS). Medzi jeho 33 členmi sú aj dvaja slovenskí europoslanci - Martin Hojsík (RE/PS) a Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD). Obaja spravodajcu TASR upozornili na priority, ktoré chce výbor presadzovať.



Podpredseda EP Martin Hojsík považuje za úspech, že sa táto téma konečne rieši aj na európskej úrovni. Vyjadril nádej, že to bude prospešné aj pre ľudí na Slovensku, kde je to dôležitá téma najmä pre mladých ľudí a nízkopríjmové skupiny.



"Europarlament sa z pohľadu nového výboru môže lepšie pozrieť na tento problém a signalizovať to, čo nás spája, aké spoločné riešenia vieme pripraviť a snažiť sa ovplyvniť budúci sedemročný rozpočet EÚ, to, ako v ňom budú nastavované programy. A to aj na základe skúseností, ktoré získame pri skúmaní toho, čo vieme nastaviť na spoločnej európskej úrovni," vysvetlil poslanec.



Pripomenul, že sa treba inšpirovať už osvedčenými postupmi, napríklad úspechom Viedne, ktorá je považovaná za najlepšie mesto na bývanie a má vynikajúcu stratégiu mestských nájomných bytov.



"Mestá a obce detailne poznajú svoju situáciu. Tým, že by sme im vytvorili podmienky na rozvoj nájomného bývania, tak vedia kde a ako stavať, v prospech všetkých, nielen v prospech súkromných investorov, a vedia posilniť svoj dlhodobý rast a rozvoj," opísal situáciu.



Monika Beňová potvrdila, že v EÚ síce ide o novú politickú tému, ale je to dlhodobá a akútna otázka. Upozornila, že súčasná slovenská vláda prišla s dobrým modelom, chce situáciu riešiť a preto pripravila plán pre výstavbu nájomných bytov.



"Práve výstavba nájomných bytov je ten model, ktorý by sme aktívnejšie mohli podporovať z pôdy europarlamentu a následne z európskeho rozpočtu. Máme zdroje, ktorými by sa to dalo podporiť a zmyslom nového výboru bude tieto zdroje nájsť. Vidíme naprieč Európou, nielen na Slovensku, že sú mladí ľudia, ktorí sa nevedia osamostatniť, lebo nie je dostupné bývanie v zmysle cien bytov," vysvetlila.



Za cestu vpred považuje preberanie dobrých príkladov z krajín, kde podpora bývaniu funguje. "Každý dobrý príklad je nasledovaniahodný a je jedno, ktorý členský štát s tým príde. Ak sa to už osvedčilo, mali by sme povedať áno, poďme toto robiť," dodala. Avšak s upozornením, že členské štáty bojujú s konsolidáciou svojich rozpočtov, čo je aj prípad Slovenska, a preto je viac vítaná pomoc z rozpočtu EÚ na podporu bývania.



Koncom februára do Bruselu na stretnutie so šéfkou výboru HOUS Irene Tinagliovou a eurokomisárom pre energetiku a bývanie Danom Jorgensenom zavítali primátori Amsterdamu, Atén, Barcelony, Bologne, Budapešti, Gentu, Lipska, Paríža, Ríma a Varšavy, spolu s predstaviteľmi samospráv z Lisabonu a Lyonu. Túto "alianciu pre bývanie" viedol zástupca mesta Barcelona a cieľom podujatia bolo diskutovať o ambicióznej európskej agende v oblasti bývania.