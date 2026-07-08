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EP podporil modernizované partnerstvo a obchod medzi EÚ a Mexikom
Dočasnú obchodnú dohodu podporilo 474 poslancov, 131 bolo proti a 60 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 8. júla (TASR) - V stredu v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP) odsúhlasili obe dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou (EÚ) a Mexikom. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za modernizovanú globálnu dohodu medzi EÚ a Mexikom, ktorá nahradí súčasný rámec platný od roku 2000 a podporí nové príležitosti pre podnikanie, udržateľný rozvoj a boj proti korupcii, zahlasovalo 479 poslancov, 119 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania.
Dočasnú obchodnú dohodu podporilo 474 poslancov, 131 bolo proti a 60 sa zdržalo hlasovania. Tá sa vzťahuje na obchodné časti globálnej dohody, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ (clá, ochrana inovácií a tradičných produktov EÚ a prístup k mexickým verejným obstarávaniam). Táto dohoda umožní skoršie uplatňovanie aktualizovaných obchodných dohôd bez čakania na ratifikáciu všetkými členskými štátmi EÚ.
Dočasná obchodná dohoda vyprší a bude nahradená modernizovanou globálnou dohodou, potom tá nadobudne plnú platnosť.
V prijatom uznesení europoslanci zdôraznili, že podľa najambicióznejšieho scenára by sa celkový vývoz tovaru a služieb z EÚ mohol zvýšiť o 75 %, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ by mohli ročne ušetriť na clách až 100 miliónov eur.
Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45 %. Privítajú tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení EÚ pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ.
Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi EÚ a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu.
Podľa uznesenia EP modernizovaná globálna dohoda obsahuje záväzok k demokratickým zásadám, právnemu štátu a základným ľudským právam, posilňuje inštitucionálny dialóg o ochrane aktérov občianskej spoločnosti, novinárov a obhajcov ľudských práv. Taktiež posilňuje spoluprácu s cieľom posilniť nezávislosť súdnictva, presadzovať dobrú správu vecí verejných a zvyšovať transparentnosť. Okrem toho stanovuje spoločné opatrenia proti korupcii, praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu.
Poslanci tvrdia, že obchodná dohoda s Mexikom poskytuje uchádzačom z EÚ bezprecedentný prístup na trhy verejného obstarávania v 14 mexických štátoch a k širšej škále verejných zákaziek. Požadujú ďalšie úsilie na podporu prístupu európskych spoločností na trhy verejného obstarávania vo všetkých mexických štátoch a vítajú skutočnosť, že obstarávatelia budú môcť v rámci postupov verejného obstarávania zohľadňovať environmentálne a sociálne aspekty.
Po udelení súhlasu EP bude môcť Rada EÚ (členské štáty) formálne uzavrieť obchodnú dohodu, ktorú budú musieť ratifikovať všetky členské štáty EÚ a Mexiko, kým nadobudne úplnú platnosť.
Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Mexika a druhým najväčším exportným trhom po USA.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za modernizovanú globálnu dohodu medzi EÚ a Mexikom, ktorá nahradí súčasný rámec platný od roku 2000 a podporí nové príležitosti pre podnikanie, udržateľný rozvoj a boj proti korupcii, zahlasovalo 479 poslancov, 119 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania.
Dočasnú obchodnú dohodu podporilo 474 poslancov, 131 bolo proti a 60 sa zdržalo hlasovania. Tá sa vzťahuje na obchodné časti globálnej dohody, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ (clá, ochrana inovácií a tradičných produktov EÚ a prístup k mexickým verejným obstarávaniam). Táto dohoda umožní skoršie uplatňovanie aktualizovaných obchodných dohôd bez čakania na ratifikáciu všetkými členskými štátmi EÚ.
Dočasná obchodná dohoda vyprší a bude nahradená modernizovanou globálnou dohodou, potom tá nadobudne plnú platnosť.
V prijatom uznesení europoslanci zdôraznili, že podľa najambicióznejšieho scenára by sa celkový vývoz tovaru a služieb z EÚ mohol zvýšiť o 75 %, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ by mohli ročne ušetriť na clách až 100 miliónov eur.
Zákonodarcovia oceňujú, že dohoda s Mexikom by mala odstrániť takmer všetky zostávajúce clá, čo by prospelo poľnohospodárom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov z EÚ, keďže mexické clá uvalené na výrobky ako syr a bravčové mäso v súčasnosti dosahujú až 45 %. Privítajú tiež skutočnosť, že v Mexiku bude chránených 568 zemepisných označení EÚ pre tradičné agropotravinárske výrobky, čím sa zakáže predaj napodobenín charakteristických regionálnych potravinových a nápojových špecialít EÚ.
Poslanci tvrdia, že strategické partnerstvo medzi EÚ a Mexikom je nevyhnutné na obranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a na podporu multilateralizmu.
Podľa uznesenia EP modernizovaná globálna dohoda obsahuje záväzok k demokratickým zásadám, právnemu štátu a základným ľudským právam, posilňuje inštitucionálny dialóg o ochrane aktérov občianskej spoločnosti, novinárov a obhajcov ľudských práv. Taktiež posilňuje spoluprácu s cieľom posilniť nezávislosť súdnictva, presadzovať dobrú správu vecí verejných a zvyšovať transparentnosť. Okrem toho stanovuje spoločné opatrenia proti korupcii, praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu.
Poslanci tvrdia, že obchodná dohoda s Mexikom poskytuje uchádzačom z EÚ bezprecedentný prístup na trhy verejného obstarávania v 14 mexických štátoch a k širšej škále verejných zákaziek. Požadujú ďalšie úsilie na podporu prístupu európskych spoločností na trhy verejného obstarávania vo všetkých mexických štátoch a vítajú skutočnosť, že obstarávatelia budú môcť v rámci postupov verejného obstarávania zohľadňovať environmentálne a sociálne aspekty.
Po udelení súhlasu EP bude môcť Rada EÚ (členské štáty) formálne uzavrieť obchodnú dohodu, ktorú budú musieť ratifikovať všetky členské štáty EÚ a Mexiko, kým nadobudne úplnú platnosť.
Mexiko je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Mexika a druhým najväčším exportným trhom po USA.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)