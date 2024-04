EP podporil obchodovanie s Ukrajinou aj ochranu poľnohospodárov EÚ

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň aj opatrenia na ochranu poľnohospodárov EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



V kocke to znamená, že clá a kvóty zostanú pozastavené na ukrajinský dovoz do júna 2025, že Európska komisia môže uložiť nápravné opatrenia v prípade narušenia trhu na úrovni EÚ alebo členského štátu a že rokovania s Ukrajinou o trvalej liberalizácii obchodu budú aj s úzkym zapojením členov europarlamentu.



Za predĺženie pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinské agrokomodity o ďalší rok, do 5. júna 2025, sa vyslovilo 428 poslancov, 131 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. Cieľom tohto kroku je podporiť Ukrajinu uprostred pokračujúcej ruskej agresie.



Podľa nového nariadenia môže eurokomisia rýchlo konať a uložiť akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné, ak dôjde k výraznému narušeniu trhu EÚ alebo trhov jedného či viacerých členských štátov v dôsledku dovozu z Ukrajiny (napríklad pri dovoze pšenice).



V rámci posilnených opatrení na ochranu európskych poľnohospodárov môže eurokomisia spustiť núdzovú brzdu pre mimoriadne citlivé poľnohospodárske produkty, konkrétne pre hydinu, vajcia, cukor, ovos, krúpy, kukuricu a med.



Ak dovoz týchto produktov prekročí priemerné objemy dovozu zaznamenané v druhej polovici roka 2021 a počas celého roka 2022 a 2023, EÚ môže opäť zaviesť clá.



V rámci dohody o nových pravidlách sa Európska komisia zaviazala, že čoskoro začne rozhovory s Ukrajinou o trvalej liberalizácii obchodu a že europarlament bude do tohto procesu úzko zapojený.



Lotyšská europoslankyňa a spravodajkyňa pre túto agendu Sandra Kalniete skonštatovala, že ide o ďalšie potvrdenie solidarity EÚ s Ukrajinou čeliacou ruskej agresii. Podľa nej hlasovanie EP posilní ekonomickú odolnosť Ukrajiny a ochráni záujmy európskych farmárov.



Nariadenie ešte musia formálne schváliť členské štáty (Rada EÚ). Platnosť súčasných obchodných opatrení uplynie 5. júna 2024 a nové nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po tomto dátume.



Európsky parlament pripomenul, že asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu zabezpečuje ukrajinským podnikom prednostný prístup na trh EÚ od roku 2016. Po spustení ruskej agresie EÚ zaviedla autonómne obchodné opatrenia v júni 2022, ktoré umožňujú bezcolný prístup pre všetky ukrajinské výrobky do Únie. Tieto opatrenia boli v roku 2023 predĺžené o jeden rok a v januári eurokomisia navrhla predĺžiť ich o ďalší rok s dodatočnými zárukami na ochranu trhu EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)