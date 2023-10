EP podporil vytvorenie platformy Strategické technológie pre Európu

Brusel/Štrasburg 17. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal v utorok svoju pozíciu k vytvoreniu platformy Strategické technológie pre Európu (STEP), určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. Značky suverenity a Portálu suverenity.



Cieľom platformy STEP je podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie a umožniť priemyslu EÚ dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu. Platforma má posilniť rôzne programy a fondy EÚ a nasmerovať až 160 miliárd eur do nových investícií spolu so stimulmi politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



STEP podporí rast kľúčových technologických hodnotových reťazcov v digitálnom hospodárstve, priemyselných odvetviach s nulovou bilanciou emisií a biotechnológiách, zameria sa aj na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a podporu inovácií.



Poslanci cez pozmeňujúce a doplňujúce návrhy žiadajú ďalšie tri miliardy eur nad rámec desaťmiliardovej sumy navrhovanej Európskou komisiou, čím sa rozpočet STEP zvýši na 13 miliárd eur.



STEP by mal fungovať aj ako test pre plnohodnotný fond suverenity v budúcom dlhodobom rozpočtovom období.



Podľa stanoviska EP musia byť STEP a dlhodobá revízia rozpočtu EÚ dohodnuté čo najskôr, keďže tento balík by sa mal začleniť aj do budúceho ročného rozpočtu Únie, o ktorom sa bude rokovať v novembri.



Za právny predpis k vytvoreniu platformy STEP zahlasovalo 385 poslancov, 85 bolo proti a 151 sa hlasovania zdržalo. Rokovania s členskými štátmi sa začnú hneď potom, ako sa aj členské štáty (Rada EÚ) dohodnú na spoločnej pozícii.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)