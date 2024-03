EP podporil zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov na farme

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali nové pravidlá na zníženie škodlivých emisií z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie.



Za dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách zahlasovalo 393 poslancov, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo. Nové nariadenie o portáli pre priemyselné emisie podporilo 506 poslancov, 85 bolo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.



Nové pravidlá stanovia povinne najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií pre príslušné odvetvia. Environmentálne ciele sa stanú povinnými pre spotrebu vody.



Revidovaná smernica o priemyselných emisiách sa bude vzťahovať aj na zariadenia ťažobného priemyslu (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií.



Poslanci odobrili opatrenia smernice o priemyselných emisiách na chov ošípaných s viac ako 350 dobytčími jednotkami. Poľnohospodárskych podnikov, ktoré chovajú ošípané extenzívnym alebo ekologickým spôsobom a vo vonkajšom priestore značné obdobie roka, sa smernica netýka.



Pokiaľ ide o hydinu, smernica sa uplatňuje na farmy s viac ako 300 dobytčími jednotkami nosníc a na farmy s viac ako 280 dobytčími jednotkami kŕmnych kurčiat. Na farmách, v ktorých sa chovajú ošípané aj hydina, bude limit 380 dobytčích jednotiek.



Európska komisia do konca roka 2026 posúdi, či je potrebné ďalej riešiť emisie z chovu hospodárskych zvierat, a to aj z hovädzieho dobytka, a doložku o reciprocite s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia mimo EÚ spĺňali požiadavky podobné únijným pravidlám pri vývoze do Únie.



Parlament schválil zlepšenie transparentnosti a účasť verejnosti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení, keďže Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa zmení na portál EÚ o priemyselných emisiách. Občania EÚ tak budú mať prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.



Spoločnosti, ktoré porušia pravidlá, môžu čeliť sankciám vo výške najmenej 3 % ročného obratu v EÚ. Členské krajiny poskytnú občanom, ktorých sa nedodržiavanie pravidiel dotkne, právo požadovať náhradu škody na zdraví.



Nové pravidlá ešte musia formálne odobriť aj ministri členských krajín (Rada EÚ) a platnosť nadobudnú po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať 22 mesiacov na dosiahnutie súladu s touto smernicou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)