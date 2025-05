EP podporuje návrhy na zjednodušenie mechanizmu kompenzácie uhlíka

Brusel 22. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválili návrh z dielne Európskej komisie o zmenách mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), ktorý je súčasťou balíka zjednodušujúcich opatrení (Omnibus I) predloženého koncom februára. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za technické objasňujúce zmeny zahlasovalo 564 poslancov, 20 bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Zákonodarcovia podporili aj novú minimálnu hmotnostnú hranicu 50 ton. Tým by sa pri dovozoch zjednodušila a znížila administratívna záťaž pre malé a stredné podniky a príležitostných dovozcov.



EP pripomenul, že prevažná väčšina dovozcov, okolo 90 %, sú najmä malé a stredné podniky a jednotlivci, ktorí dovážajú iba malé množstvá tovaru vyžadujúceho kompenzáciu uhlíka na hraniciach.



Environmentálne ciele CBAM zostávajú dosiahnuteľné, pretože 99 % celkových emisií CO2 z dovozu železa, ocele, hliníka, cementu a hnojív by bolo stále zahrnutých do navrhnutých pravidiel.



V prípade dovozu, na ktorý sa vzťahuje mechanizmus kompenzácie uhlíka, zmeny navrhnuté eurokomisiou zjednodušujú proces schvaľovania pre deklarantov (strany, ktoré chcú dovážať tovar podliehajúci mechanizmu), výpočet emisií a správu finančnej zodpovednosti CBAM a zároveň posilňujú ustanovenia proti zneužívaniu.



Taliansky europoslanec a spravodajca EP pre túto oblasť Antonio Decaro v správe pre médiá pripomenul, že CBAM je kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha EÚ predchádzať úniku uhlíka a stimuluje opatrenia v oblasti klímy mimo EÚ.



„Som rád, že sa europarlament rozhodol neotvárať ďalšie ustanovenia právnych predpisov CBAM. Tento prístup nám umožňuje zjednodušiť záležitosti pre spoločnosti bez toho, aby sme mechanizmus zrušili alebo oslabili. Budeme rýchlo pracovať na tom, aby sme všetkým zainteresovaným stranám v oblasti kompenzácie uhlíka priniesli právne objasnenia a istotu,“ opísal situáciu poslanec.



Výsledok štvrtkového hlasovania znamená, že EP je pripravený začať rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o konečnej podobe tejto legislatívy.



Mechanizmus EÚ na kompenzáciu uhlíkových emisií na hraniciach je nástrojom EÚ na vyrovnanie ceny uhlíka plateného za produkty EÚ v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s cenou dovážaného tovaru a na podporu väčších ambícií v oblasti klímy v krajinách mimo EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)