EP potvrdil politickú dohodu s Radou EÚ o obchode medzi Úniou a USA
Dohoda medzi dvoma euroinštitúciami posilňuje niekoľko prvkov návrhov Európskej komisie (EK).
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 20. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) a členské štáty (Rada EÚ) dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch právnych predpisoch, ktorými sa implementujú colné záväzky EÚ v rámci spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta 2025. Na správu EP upozornil spravodajca TASR.
Dohoda medzi dvoma euroinštitúciami posilňuje niekoľko prvkov návrhov Európskej komisie (EK). Nariadenie o dovoze priemyselných a agropotravinárskych výrobkov vyprší 31. decembra 2029. Pred týmto dátumom EK posúdi jeho obchodné vplyvy na priemysel, poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky EÚ, ako aj zmeny v obchodných štruktúrach s tretími krajinami. Komisia môže predložiť legislatívny návrh na predĺženie platnosti nariadenia.
V auguste 2025 USA do zoznamu odvodených výrobkov z ocele a hliníka, na ktoré sa vzťahujú clá, pridali 407 kategórií výrobkov. Podľa EP tieto nové clá zvyšujú úroveň nestability obchodu, a preto europoslanci presadzovali riešenie tejto otázky.
Komisia bude môcť pozastaviť colné preferencie, ak do 31. decembra 2026 budú USA aj naďalej uplatňovať colnú sadzbu vyššiu ako 15 % na deriváty ocele a hliníka z EÚ. Do 1. decembra 2026 Komisia podá europarlamentu a Rade EÚ správu o colnom zaobchádzaní s derivátmi ocele a hliníka.
Rovnako bude môcť EK pozastaviť colné preferencie aj v prípade, že Spojené štáty nebudú riešiť obavy EÚ týkajúce sa colného zaobchádzania s vývozmi Únie, ktorý do 24. februára 2026 využívali 15-percentný celkový colný strop.
Obe inštitúcie sa dohodli na vytvorení ochranného mechanizmu pre prípad, že colné preferencie udelené USA povedú k zvýšeniu dovozu, čo môže ohroziť priemysel EÚ vrátane agrosektora. Komisia bude môcť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy alebo na základe informácií poskytnutých jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo EP.
Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa homárov, EP a Rada EÚ sa dohodli na návrhu päťročného predĺženia bezcolného dovozu homárov z USA do 31. júla 2030. Nariadenie bude platiť spätne od 1. augusta 2025.
Predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod, nemecký europoslanec Bernd Lange pre médiá pripomenul, že zakotvením záväzkov zo spoločného vyhlásenia EÚ a USA do únijnej legislatívy sa toto nariadenie stáva súčasťou súboru nástrojov EÚ na zlepšenie vzťahov s USA, ale zároveň reaguje na existujúce tlaky.
„Dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti v transatlantických obchodných vzťahoch. Predpokladá tiež silnejšie mechanizmy preskúmania a ochrany a jasnejší a pravidelný demokratický dohľad,“ vysvetlil Lange.
Po formálnom schválení textu zo strany EP aj Rady EÚ nový právny predpis nadobudne účinnosť dňom po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Eurokomisia víta politickú dohodu o vykonávaní obchodnej dohody medzi EÚ a USA
Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú v stredu ráno dosiahol Európsky parlament s členskými štátmi (Rada EÚ) o dvoch nariadeniach, ktorými sa rušia clá na všetok americký priemyselný tovar a poskytuje sa preferenčný prístup na trh pre určité poľnohospodárske a morské potravinové výrobky USA v súlade so záväzkami EÚ prijatými v spoločnom vyhlásení EÚ a USA z 21. augusta 2025. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dohodnuté konečné znenia v nadchádzajúcich týždňoch musia ešte formálne prijať EP aj Rada EÚ. Liberalizovaný prístup na trh, ktorý sa na základe nariadení udeľuje vývozu z USA, zabezpečí, aby bol tovar využívaný priemyslom a spotrebiteľmi EÚ, lacnejší a ľahšie dostupný.
Obe nariadenia ponúkajú priemyslu EÚ silné záruky proti možným narušeniam obchodu prostredníctvom ochrannej doložky. Pravidelné monitorovanie obchodných tokov umožní rýchlo zareagovať v prípade poškodzujúceho zvýšenia vývozu z USA.
Nariadenia poskytujú Bruselu potrebné nástroje na presadzovanie záväzkov prijatých v spoločnom vyhlásení EÚ a USA. Za osobitne vymedzených okolností by nariadenia umožnili EÚ reagovať úplným alebo čiastočným pozastavením colných úľav.
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič ocenil, že po viac ako piatich hodinách rokovaní sa podarilo dospieť k dohode, ktorá je v súlade so spoločným vyhlásením EÚ a USA.
„Únia ukázala, že je spoľahlivým obchodným partnerom a že pevne stojí pri obhajobe záujmov európskych zainteresovaných strán. Posilní sa stabilita v transatlantickom obchode a ešte viac sa otvoria dvere konštruktívnej spolupráci,“ uviedol Šefčovič.
Podľa EK dohoda medzi euroinštitúciami zabezpečuje dosiahnutie kľúčových cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a USA - zachovanie stabilného, spravodlivého, predvídateľného a vzájomne prospešného transatlantického obchodu a investícií. A otvára cestu k posilneniu transatlantického obchodu preskúmaním ďalších oblastí na zníženie ciel na vývoz z EÚ.
Komisia pripomenula, že transatlantické partnerstvo je najvýznamnejším bilaterálnym obchodným a investičným vzťahom na svete. Obchod s tovarom a službami medzi EÚ a USA sa za posledné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2025 presiahol 1,8 bilióna eur, pričom obchod s tovarom predstavoval 911 miliárd eur a obchod so službami 865 miliárd eur. Cez Atlantik prechádza každý deň tovar a služby v hodnote viac ako 4,9 miliardy eur. V roku 2024 celkový objem investícií firiem z EÚ a USA na trhoch druhej strany dosiahol 4,8 bilióna eur.
USA sa zaviazali zachovať maximálny colný strop vo výške 15 % pre väčšinu vývozu EÚ vrátane automobilov a automobilových súčiastok a poskytnúť výnimky z dodatočných ciel pre viaceré dôležité skupiny výrobkov, ako sú nedostupné prírodné zdroje, lietadlá a súčiastky a generické lieky. EÚ sa za to zaviazala odstrániť clá na všetok priemyselný tovar a zlepšiť prístup na trh pre určité agropotravinárske výrobky, ktoré nie sú citlivé.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
