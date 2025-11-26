< sekcia Ekonomika
EP požaduje po škandáloch v elektronickom obchode sankcie
Europoslanci odsúdili pomalý pokrok vo vyšetrovaniach eurokomisie týkajúcich sa online platforiem mimo EÚ, ktoré trvajú mesiace alebo aj roky.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali uznesenie, ktoré sa zaoberá otázkou nelegálnych a nebezpečných výrobkov predávaných spotrebiteľom v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu, najmä trhovísk mimo EÚ, ako sú Shein, Temu, AliExpress alebo Wish. Informuje o tom spravodajca TASR.
Prijaté uznesenie uzatvára parlamentné diskusie vyvolané nedávnym škandálom vo Francúzsku okolo predaja sexuálnych bábik podobných deťom a zbraní, čo podľa EP predstavuje „závažné porušenie práva EÚ“. Podľa europoslancov došlo k systémovému zlyhaniu v dohľade nad platformami pre e-obchod a odhalili sa nedostatočné preventívne mechanizmy.
Parlament nedávne udalosti vo Francúzsku označil tiež za hrozbu pre bezpečnosť spotrebiteľov, najmä maloletých, a naliehavo žiada Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby zaistili rozhodné a včasné presadzovanie zákona o digitálnych službách (DSA) a nariadenia EÚ o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR).
Europoslanci odsúdili pomalý pokrok vo vyšetrovaniach eurokomisie týkajúcich sa online platforiem mimo EÚ, ktoré trvajú mesiace alebo aj roky. Tvrdia, že prevádzka online trhovísk by mala byť dočasne pozastavená v prípadoch „opakovaného, závažného alebo systémového porušovania práva EÚ“, k čomu došlo v prípade spoločnosti Shein vo Francúzsku.
Zákonodarcovia vyslovili znepokojenie nad vysokým objemom nevyhovujúcich malých balíkov zo spoločnosti Shein a iných platforiem mimo EÚ, ktoré znásobujú obchodný model zameraný na rýchlosť, maximalizáciu zisku a nadmernú spotrebu. Upozornili tiež na nedostatočne platenú pracovnú silu, nezákonné napodobňovanie práce dizajnérov, marketing nebezpečných a nevyhovujúcich výrobkov a hromadenie textilného odpadu za umelo nízkymi cenami, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú.
Prijaté uznesenie vyzýva na zvýšenie finančnej a operačnej podpory pre colné orgány a orgány dohľadu nad trhom, a to aj prostredníctvom zvýšených rozpočtových prostriedkov v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Poslanci sa vyslovili aj za zavedenie harmonizovaného manipulačného poplatku na úrovni EÚ, ktorý je v súlade s normami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na pokrytie nákladov na dohľad nad trhom.
Text zdôrazňuje potrebu odrádzajúcich sankcií, skoršieho harmonogramu implementácie revidovaného Colného kódexu EÚ a zváženia nových regulačných reforiem a povinností pre online trhoviská s cieľom odstrániť medzery a zabezpečiť, aby tieto platformy niesli zodpovednosť za tovar, ktorý nie je v súlade s predpismi a vstupuje na jednotný európsky trh.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
